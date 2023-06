Ya pasaron dos días desde de la dolorosa derrota del Tricolor ante Estados Unidos 3-0 en la Concacaf Nations League y la molestia en el interior de la concentración de la Selección mexicana de futbol va en aumento, no sólo en el tema deportivo, sino más allá.

El equipo que dirige Diego Cocca, con caras largas, entrenó ayer en gimnasio, no pisaron ningún terreno de juego y ya existe molestia, según trascendió, por la razón de que a muchos jugadores no les parece que se presente una concentración de más de 40 días, entre juegos amistosos, Nations League y Copa Oro 2023.

Además, otra molestia de una gran parte del grupo no tienen que ver con la derrota ante el país vecino, sino porque los entrenamientos de Diego Martín Cocca duran más de dos horas, tal y como sucedía en La Madriguera cuando dirigía a los Rojinegros, y porque la concentración en Las Vegas es a varios kilómetros de distancia del centro de la ciudad, lejos de las distracciones, de los casinos y del estadio Allegiant.

Aún le queda un partido al Tricolor en esta sede, ya que el próximo domingo se verá las caras con la Selección de Panamá en partido por el tercer lugar del Final Four a las 16:00 horas en la casa de los Raiders de Las Vegas de la NFL.

Por otro lado, en septiembre se tiene programada una gira por Europa, en donde jugará ante Alemania y frente a un rival asiático, esto sería en Londres, Inglaterra, según trascendió desde la Ciudad del Pecado, aunque la Federación Mexicana de Futbol y la comisión de selecciones no lo ha hecho oficial todavía.

LA VOZ DEL EXPERTO

Todo ha sido decepcionante

Jaime García Elías, analista.

El partido fue una decepción absoluta porque mucha gente esperaba que hubiera una reacción de la Selección, que hubiera alguna mejoría significativa, que hubiera alguna revancha de los malos resultados que se han tenido frente a los Estados Unidos.

Una decepción también por lo categórico del marcador, independientemente de las circunstancias, de los pretextos que pueda usar el técnico, los factores que pudieron incidir en el resultado, pues un 3-0 es inapelable, un 3-0 habla muy claramente de una diferencia notable a favor del equipo vencedor y de serias limitaciones del derrocado.

Una decepción también porque lo tradicional todavía hasta hace algunos años, era que los partidos que jugaba la Selección mexicana contra todos los rivales de la Concacaf se resolvieran categóricamente a favor de la Selección mexicana y entonces que ahora se ha perdido esa hegemonía y que Estados Unidos, que siempre fue de los de los rivales a los que se superaban con relativa facilidad, ahora está imponiendo una hegemonía, por supuesto que es lamentable.

En cuanto a la generación de jugadores, yo creo que también hay que entender que muchas veces se sobreestima lo que tienen hoy, una autocrítica lo suficientemente honesta como para darse cuenta de que efectivamente el futbol mexicano ha evolucionado, ha crecido, pero también han crecido los demás de la zona, con la diferencia de que probablemente los pasos que hayan dado otros países, particularmente Estados Unidos, han sido más sólidos, más firmes que los que ha dado México. Entonces creo que eso explica lo sucedido.

Creo que hay una incorporación masiva de jugadores extranjeros en la Liga mexicana, la modificación que han tenido las reglas del sistema de competencia que permite la presencia en los equipos de una mayoría de jugadores de otras nacionalidades, en el detrimento de los mexicanos, de los que pueden producirse en el país. Por una parte también las deficiencias que ha habido en las fuerzas inferiores, la falta de un procedimiento que permita la producción masiva de jugadores, para que como resultado de la cantidad, venga la calidad. Es decir, que necesariamente, si hay muchos jugadores, tendrá que haber necesariamente una cantidad significativa de jugadores bien dotados técnicamente, mentalmente, etcétera. Y el que se estén cubriendo las plazas con una mayoría de jugadores extranjeros les reduce las posibilidades a los jugadores mexicanos.

Se piensa más en lo económico, que en lo deportivo

Efraín Flores, extécnico nacional.

Lo más lamentable fue la parte de actitud de los jugadores cuando se va perdiendo, la irresponsabilidad, no saber perder, de la frustración, no saber manejar la frustración de una manera por lo menos decorosa.

No hemos tenido capacitación para los entrenadores de Fuerzas Básicas, no tenemos capacitación para los entrenadores de Primera División. Cada vez hay más entrenadores extranjeros en Primera División, los jugadores cada vez más extranjeros y menos mexicanos, mientras que Estados Unidos el alto porcentaje, prácticamente 90% o 95% de los jugadores juegan en Europa, los de nosotros son muy poquitos y eso les da un amplio margen de que puedan tener una mayor capacidad en todos los aspectos físico, técnico y táctico y sobre todo de ritmo futbolístico.

Me parece una generación más comercializada que, deportivamente hablando, muy alta. O sea, me parece que lo hemos visto con jugadores que han ido a Europa y rápidamente regresan. ¿Por qué? Porque los inflan mucho, porque a veces tienen un año jugando en Primera División y ya dicen que son los mejores y los mandan a Europa cuando no es el momento. Tienen calidad los jugadores, sin duda alguna tienen calidad, pero tienen que mostrar en partido a partido, temporada tras temporada y mantener un ritmo deportivo de una manera muy importante para considerarse jugadores de Selección Nacional y jugadores internacionales.

Yo creo que es en este momento me parece que la Selección está más preocupada en toda la parte comercial, toda la parte monetaria, económicamente, más que por tener una Selección muy digna, respetuosa y sobre todo con los tamaños suficientes para responder deportivamente, no en Concacaf, sino en Sudamérica o en Europa. Si aquí ahorita, gracias a Dios, vamos a tener el Mundial 2026 en México. Yo diría, si seguimos así, nomás gracias a Dios que el Mundial va a ser acá, si no, no calificábamos. Entonces, ya hace mucho tiempo tenemos que haber pensado, pero si no toman las medidas prudentes rápidamente, esto todavía va a caer más abajo.