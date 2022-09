Solamente serán tres los centros delanteros que asistan por parte de la Selección Mexicana de futbol al Mundial de Qatar 2022 y hoy en día, en esta convocatoria de Fecha FIFA, el “Tata” Gerardo Martino tiene en su plantilla, a cuatro de esos tres, por lo que deberá tomar la determinación de cortar a uno, es su decisión.

Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez se disputan tres lugares. Por ahora, el futbolista del Wolverhampton y el “Mellizo” están lesionados, mientras que el “Bebote” luce en el último sitio de la fila.

“Hoy, tenemos desigualdad con las posibilidades. Hay dos para jugar y dos que no pueden. Raúl era el uno, pero tiene una lesión y lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez. No van a ir cuatro delanteros, pero mientras den motivo para ponérmela difícil, lo veo con mucho agrado. Seguro se hablará del que se quede fuera, pero el problema será la abundancia y no la escasez”.

Por otro lado, el estratega del Tricolor busca darle carpetazo al tema y hace énfasis en que Javier “Chicharito” Hernández no asistirá al Mundial, por más goles que anote con su equipo el LA Galaxy de la MLS.

“Con él, como lo he dicho, me he decidido por otros delanteros, esa es la realidad. En la lista definitiva del Mundial, trataremos de elegir a los 26 jugadores que se acerquen más a nuestra idea de juego y que nos puedan dan respuesta en los partidos”, apuntó.

Y finalmente, el “Tata” no desecha la posibilidad de que Jesús Manuel “Tecatito” Corona pueda estar presente en la Copa del Mundo, en óptimas condiciones y peleando un lugar como titular, sobre todo en el primer encuentro, el cual será ante Polonia.

Esto, luego de la fuerte lesión que sufrió el delantero del Sevilla de España, resultando con una fractura de peroné y en donde se le daba un tiempo estimado de seis meses, aunque en el cuerpo técnico del Tricolor lo esperarán para octubre.

"Jesús Manuel está haciendo una rehabilitación en Sevilla y la aspiración que tenemos es que los primeros días de octubre pueda estar trabajando con nosotros y tenga chances de pelear un lugar", señaló el técnico argentino.

