El Snapdragon Stadium será testigo este miércoles del enfrentamiento por semifinales de Copa Oro entre Estados Unidos y Panamá quienes lucharán por su lugar en la final que se jugará el próximo 16 de julio.

La última vez que estas dos escuadras se vieron las caras en instancias finales, fue en la edición del 2015 cuando jugaron por el tercer lugar. En aquella ocasión, los panameños se llevaron en triunfo después de vencer a los estadounidenses en penales quedando un resultado final de 1-2, dando la sorpresa.

Por un lado, en dado caso de triunfar en esta llave, Estados Unidos lograría su décima tercera final; mientras que Panamá buscará clasificarse después de 10 años de ausencia en esta fase, y justamente en 2013 se vieron las caras contra los yanquis siendo estos los vencedores de aquel encuentro.

En los diez más recientes duelos entre estos dos conjuntos, las barras y las estrellas registran un dominio sobre los centroamericanos, dando como resultado seis victorias, dos empates y dos derrotas.

El camino de ambos en esta fase de grupos se mantuvo con paso perfecto al ganar dos partidos y empatar uno solo; Panamá en cuartos de final se midió ante Qatar donde goleó al país asiático por 4 goles a 0, siendo Ismael Díaz el hombre definitivo al realizar un hat-trick en menos de 10 minutos.

A diferencia de Estados Unidos que sufrió un poco más para meterse entre los cuatro mejores del torneo ya que en tiempo reglamentario no pudo manejar la ventaja que se tenía contra Canadá, teniendo que llevar el duelo hasta tiempos extras y ahí le tocó por fortuna un autogol del equipo rival para volver a igualar las circunstancias. En penales, Matt Turner se convirtió en héroe al atajar dos.

Será el día de mañana cuando los panameños y estadounidenses tengan que escribir un nuevo capítulo de Copa Oro en punto de las 17:30 horas tiempo del centro de México, el ganador de este partido se tendrá que ver la cara con el que se resulte vencedor del duelo entre el Tricolor vs Jamaica.

Antecedentes de Copa Oro entre Estados Unidos vs Jamaica

• Panamá vs Estados Unidos 0-1 | Jornada 3 | 2019

• Estados Unidos vs Panamá 1-1 | Jornada 1 | 2017

• Estados Unidos vs Panamá 1-2 (después de tanda de penales) | Partido 3er lugar | 2015

• Estados Unidos vs Panamá 1-1 | Jornada 3 | 2015

• Estados Unidos vs Panamá 1-0 | Final | 2013

• Estados Unidos vs Panamá 1-0 | Semifinal | 2011

• Estados Unidos vs Panamá 1-2 | Jornada 2 | 2011

• Estados Unidos vs Panamá 2-1 | Cuartos de final | 2009

• Estados Unidos vs Panamá 2-1 | Cuartos de final | 2007

• Estados Unidos vs Panamá 1-0 | Final | 2005