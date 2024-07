La Federación Mexicana de Futbol anunció hace algunos días al técnico nacional Javier Aguirre como nuevo director técnico de la Selección, en lo que será su tercer ciclo al frente del Tri.

La designación provocó la división de la opinión pública, ya que algunos lo consideran un "bomberazo", otros la "salvación".

No obstante, al Vasco eso no se le preocupa. De acuerdo con el periodista Javier Alarcón, quien compartió una foto con él, Aguirre asegura que "tengo la piel gruesa y me encanta el reto". Quien fuera el entrenador nacional en la Copa del Mundo 2002 y 2010, será presentado el siguiente 1 de agosto junto a Rafael Márquez, su auxiliar y futuro director técnico del Tri después del Mundial 2026.

De acuerdo con Alarcón, Aguirre está en París para disfrutar de esta edición de los Juegos Olímpicos, y en particular para disfrutar a Rafael Nadal, el tenista español que disputará sus últimos juegos con la expectativa de que gane alguna medalla en singles o en dobles, junto a Carlos Alcaraz.

Las críticas al Vasco, que es considerado el mejor director técnico mexicano de la historia, se enfocan en la repetición de elementos para dirigir al Tri, ya que será la tercera vez al mando del equipo nacional, y la contradicción de su palabra al asegurar en una entrevista que no iba a tomar el puesto de Jaime Lozano.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Rafa Márquez se despide del Barcelona B y explica sus razones

OF