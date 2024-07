Rafa Márquez se despide del Barcelona B y explica sus razones

Rafael Márquez ha decidido dejar su posición como entrenador del Barcelona B para asumir un nuevo y emocionante desafío con la Selección mexicana. En una carta abierta publicada este martes en sus redes sociales, Márquez explica las razones detrás de su decisión, destacando su deseo de crecimiento personal y profesional, y su pasión por contribuir al futbol mexicano en un momento crucial para el equipo nacional.

En sus palabras, Márquez afirma: "Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlètic y emprender un nuevo compromiso". Esta decisión no fue fácil para él, ya que sus dos años en Barcelona le permitieron descubrir una pasión y una visión que desea seguir desarrollando. Agradeció al FC Barcelona por la oportunidad y expresó su esperanza de que su salida no sea un adiós definitivo, sino un "hasta pronto".

La elección de Márquez para unirse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana como auxiliar técnico de Javier "Vasco" Aguirre subraya su compromiso con el futbol mexicano. "Este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece", escribió, subrayando su orgullo nacional y la importancia de estar en un Mundial en casa. Con el Mundial de 2026 acercándose, Márquez está decidido a transmitir sus conocimientos, valores y pasión a los jugadores y al cuerpo técnico del Tricolor.

Márquez enfatizó que el trabajo duro será fundamental en esta nueva etapa de su carrera: "Una de las cosas más importantes en mi filosofía de vida es que para conseguir objetivos el trabajo duro es la piedra angular".

Fue el lunes cuando se anunció oficialmente su nombramiento como auxiliar técnico de la Selección Mexicana. Rafael Márquez será presentado junto con Javier Aguirre el próximo 1 de agosto en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

