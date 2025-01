Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, reveló este miércoles que estuvo a punto de dejar su cargo tras la renuncia de Juan Carlos Rodríguez a la Federación Mexicana de Futbol. El estratega compartió que esta decisión estuvo a nada de concretarse debido a su vínculo con “La Bomba”, quien fue clave para que asumiera el mando del Tricolor .

La Selección Mexicana vive una época de incertidumbre, estando cada vez más cerca del Mundial 2026 y con un proceso que se ha visto interrumpido varias veces por resultados cuestionables.

“Pensé en renunciar cuando Juan Carlos dejó la Federación. Él fue quien me trajo aquí, pero me dijo: ‘Ni se te ocurra, esto es un tema de otra índole’. Aquí sigo, con la misma ilusión . Aunque me dio tristeza su salida, entiendo las reglas del juego”, confesó Aguirre en conferencia de prensa previa al partido amistoso contra el Internacional de Porto Alegre en Brasil.

Rodríguez dejó su puesto al no lograr el apoyo unánime de los equipos para la llegada de un fondo de inversión. Sin embargo, Aguirre señaló que esta decisión no afectó los planes establecidos para la Selección, ya que cuentan con un proyecto definido hasta el Mundial de 2026.

Javier Aguirre opina sobre los partidos contra clubes con la Selección Mexicana

Por otro lado, el “Vasco” Aguirre también lamentó que la Liga MX no permitiera que varios clubes cedieran a sus jugadores para los partidos amistosos en Sudamérica , a pesar de que en un principio se aprobó disputar la Jornada 2 del Clausura 2025 sin seleccionados.

“ La idea era someter a los jugadores a ambientes diferentes, a contextos que no conocen, como los que enfrentarán en Brasil y Argentina . Aunque al final no se prestaron jugadores, armamos un equipo capaz y seguimos trabajando con el mismo objetivo”, explicó el entrenador.

El Tricolor enfrentará a equipos de alto nivel en Sudamérica, como River Plate e Inter de Porto Alegre, en esta gira que forma parte de la preparación rumbo al Mundial. Aguirre confía en que estos encuentros serán clave para evaluar y fortalecer al equipo, con miras a los próximos desafíos internacionales.

MBV