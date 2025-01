América viene de completar el primer tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX, pero ya está trabajando en busca de fortalecer el plantel de cara al Clausura 2025, en dónde buscará el tetracampeonato del futbol mexicano.

Es por eso que ya mueven sus piezas en el mercado de fichajes, prestando especial atención a un futbolista que ya ha quedado campeón en la Liga MX con los Rojinegros del Atlas. Se trata de Ozziel Herrera, mediocampista ofensivo que ha disputado los últimos torneos con Tigres.

El joven futbolista que se dio a conocer en el Atlas de Diego Cocca ha llamado la atención de varios clubes en México y el extranjero por su habilidad para el uno contra uno y su versatilidad para ocupar diferentes posiciones ofensivas en el terreno de juego.

Ozziel Herrera sería el refuerzo estrella del América

Durante una entrevista con ESPN, el director deportivo de las Águilas del América, Santiago Baños comunicó el interés de los azulcremas de sumar un futbolista que pueda reforzar el ataque del equipo por las bandas o jugando como media punta.

Ozziel Herrera cumple con estos requisitos, además de estar en una edad ideal para convertirse en un jugador determinante en el América por varias temporadas, siendo clase 2001 . Su capacidad para desempeñarse por las bandas y su olfato goleador lo convierten en una opción ideal para los azulcremas.

América estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para concretar su llegada a Coapa, ya que Tigres no lo dejaría ir si no es por una suma considerable. Además, el mexicano ha despertado interés de equipos fuera del futbol nacional, por lo que no será fácil fichar al jugador.

Si bien aún no se confirma oficialmente la negociación entre el club y el jugador, todo apunta a que Ozziel Herrera sería la mayor apuesta de la directiva americanista para el Clausura 2025 .

MBV