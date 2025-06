Después de cumplir con el objetivo de terminar como líderes de grupo, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que se van contentos con el rendimiento, pero no satisfechos con el resultado de esta noche ante Costa Rica.

El estratega nacional lamentó que no hayan cerrado la fase de grupos con la victoria y los nueve puntos; sin embargo, puntualizó que no tiene nada que reprocharle a sus dirigidos.

“Nos vamos contentos con el rendimiento y no satisfechos con el resultado, pero bueno, ya se acabó esta primera fase. Somos primeros del grupo, era el objetivo ser primeros. Con tres victorias no se consiguió esta última, pero no tengo nada que reprocharles a mis jugadores ni a la afición, que estuvo espectacular hoy”, señaló.

De igual manera, consideró que su equipo ha ido creciendo, pese a que no ha sido a la velocidad que él quisiera, por lo que reiteró que tuvieron un buen juego, pero faltó coronarlo con la victoria.

“Vamos creciendo, no a la velocidad que me gustaría, insisto en ello, pero encontramos de repente soluciones a los problemas que te plantea el equipo rival. Miguel Herrera es un estratega nato y había que contrarrestar su juego. Creo que lo conseguimos. Había, cuenta la posición, los pases... En fin, creo que —creo, insisto, siempre respeto opiniones— que sí fue un buen partido de nuestra parte, no coronado con la victoria”, agregó.

Al final, reveló que, ante la baja de César Montes en el siguiente encuentro, tiene a Edson Álvarez como uno de los principales candidatos a ocupar su puesto como defensa central.

“Edson Álvarez e Israel Reyes eran dos de los candidatos para sustituir a César Montes. Lo estaba viendo hace un momento y yo creo que cualquiera de los dos puede jugar ahí. Si Edson baja, podría ser Erick Lira en el medio. Creo que tengo buenos recambios, buenos sustitutos”, concluyó.

SV