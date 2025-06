Después de conseguir el boleto a la siguiente ronda como líderes de grupo, el defensor de la Selección Mexicana, Johan Vásquez, aseguró que ante Arabia Saudita será un partido complicado, ya que será un juego de matar o morir, por lo que no tienen margen de error.

“Es un equipo, un país que viene de invitado, pero bueno, creo que tenemos que seguir teniendo el mismo respeto como a todos y afrontarlo de la mejor manera. Es matar o morir ya, ya no queda el día de mañana o no es como que tengamos otra oportunidad. Ya sea quien sea, es matar o morir”, señaló.

Al final, enfatizó que se fue con un buen sabor de boca ante Costa Rica, pese a lo complicado que fue el encuentro, ya que, enfatizó, fue importante dejar todo para buscar la victoria.

“Sabíamos que era un partido así, un partido que ellos también querían el primer lugar para evitar otras cosas, pero al final de cuentas creo que se consiguió. No veníamos por eso, creo que el equipo se comportó hasta el final para buscar la victoria y creo que me voy con este sabor de boca bueno porque dejamos todo y no quedó en nosotros”, concluyó.

SV