Después de igualar sin anotaciones ante Costa Rica y terminar como líderes de grupo, el mediocampista de la Selección Mexicana, Luis Chávez, aseguró que en general hicieron bien las cosas, esto pese a que no quedó del todo conforme con el accionar del equipo en el último juego.

“Regular, ni tan contento ni tan triste, porque se hicieron bien las cosas por momentos, por momentos supimos sufrir también, porque ellos también juegan y jugaban bien. Por ahí, los últimos diez minutos del primer tiempo se movieron y nos encontraron la presión, pero yo creo que en general hicimos bien las cosas”, señaló.

En su siguiente compromiso, México se medirá a Arabia Saudita, selección a la que Chávez calificó como un rival complicado debido a su gran velocidad.

“Va a ser un partido todavía más difícil, yo creo. Estuve viendo ahí un poco el partido y se ve que son muy rápidos, muy intensos, y habrá que tratar de manejar y contrarrestar su velocidad”, agregó.

Al final, reveló que ha vivido un proceso complicado para afianzarse de nueva cuenta en la titularidad con la Selección Mexicana, por lo que espera estar en mejores condiciones de cara al final del certamen.

“Siéndote sincero, me sorprendí. Yo pensé que me iba a costar un poco más el tema físico, el tema de las piernas. Hoy me toca jugar los 90 minutos, al final un poco de calambre, pero yo creo que en general me sentí muy bien”, concluyó.

SV