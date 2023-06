La Selección Mexicana comenzó la Copa Oro con una victoria categórica ante Honduras, sin embargo esto no es argumento suficiente para echar las campanas al vuelo.

Cuando menos así lo siente Fernando Quirarte, histórico de Chivas y del “Tri” que considera que Honduras no es un sinodal adecuado para evaluar si hay mejora o no en el equipo de Jaime Lozano respecto a lo visto con Diego Cocca.

“Claro que hay una diferencia porque ganas 4-0, pero no puedes evaluar ante un rival tan débil. Creo que es una fase (de grupos) tranquila, donde México no debe de tener ningún problema y cada día que pasa pues tiene que convencer más, pero repito, habrá que verlo con un rival de mayor calidad y de mayor jerarquía para poder decir o dar una mejor opinión al respecto”, finalizó el ex jugador y timonel.

Luego de que derrotara por goleada a Honduras, ahora México tiene por delante los duelos ante Haití y Qatar para cerrar la Fase de Grupos de este certamen.