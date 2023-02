Finalmente salió humo blanco desde la Federación Mexicana de Futbol y Diego Cocca es el elegido para tomar las riendas del Tricolor. La contratación fue avalada por la recién creada Comisión de Selecciones Nacionales y el nuevo director del área, Rodrigo Ares de Parga.

Pero la llegada del argentino al timón no ha sido del agrado de una gran parte del gremio futbolístico, por lo que su arribo a una de las sillas más calientes del futbol mexicano está envuelto en la polémica. Personajes de la talla de Adolfo “Bofo” Bautista o Néstor de la Torre, así como una parte de la prensa y aficionados, han reprobado la llegada del técnico bicampeón con Atlas.

Otro sector que rechaza su llegada a la Selección es la afición de los Tigres de la UANL, ya que solamente estuvo presente dos meses con el equipo felino, al que dirigió en cinco partidos oficiales del Clausura 2023, con saldo positivo de 11 puntos y con el equipo en la tercera posición general.

El técnico sudamericano, que hoy cumple 51 años de edad, toma a un equipo herido, que fracasó en el Mundial de Qatar 2022, que perdió identidad y mostró poco futbol de la mano de su compatriota Gerardo “Tata” Martino; ahora tratará de imprimirle su sello.

La primera tarea de Cocca será presentar una lista de convocados acorde a sus ideales, misma que servirá para enfrentar los próximos dos partidos de la Nations League, los cuales serán ante Surinam y Jamaica en el próximo mes de marzo.

“A ganar hasta las cascaritas”

Con la consigna de ganar absolutamente todo lo que se dispute en este proceso y la obligación de levantar al futbol mexicano, que se encuentra pisoteado después de lo hecho por Gerardo Martino en Qatar 2022, Diego Martín Cocca fue presentado como director técnico de la Selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Como flamante seleccionador, Diego Cocca tendrá como primera prueba la serie de partidos de la Nations League en el mes de marzo en los que enfrentará a Surinam y a Jamaica, éste último en la cancha del estadio Azteca. Pero para el argentino, no sólo basta con hacer buenos partidos, sino que se debe ganar en todo momento, incluso en “las cascaritas”.

“Yo no lo veo como una presión, soy el técnico de la Selección, hay que ganar hasta en las cascaritas y si nosotros transmitimos esa competitividad, será natural salir a ganar; luego estará en el de arriba y otras circunstancias el ganar, pero queremos ver y notar un crecimiento y tener una mentalidad ganadora y vamos a buscar seguir creciendo y estimulando, porque yo creo mucho en el talento y en el jugador mexicano”, afirmó.

Cocca aclaró que para él el talento del futbolista mexicano no es suficiente para trascender, sino que deberá trabajar extra para poder potenciarlo, tal y como lo hizo con Atlas, situación en la que no pintaba para nada, incluso estuvo al borde del despido y terminó siendo bicampeón del futbol mexicano y Campeón de Campeones en 2022.

“Yo creo mucho en el futbolista mexicano, creo en el talento que tiene. Estoy convencido que con el talento no es suficiente, hay que darles un montón de herramientas, de trabajo y ese es mi objetivo, descubrir el talento mexicano, acompañarlo, hacerlo explotar, hacernos un equipo ganador, que enfrente lo que le toque y hacerlo de la mejor manera. ¿Hasta dónde?, no sé, pero el desafío es crecer cada día, con la complejidad de ser un entrenador de Selección que no tiene los jugadores día a día, ese es un gran reto”, afirmó.

Rodrigo Ares de Parga (izq.) y Jaime Ordiales (der.) le dieron la bienvenida a Diego Cocca. IMAGO7

Una vara no tan alta de superar

Diego Martín Cocca llega al Tricolor con la finalidad de superar lo hecho por su compatriota Gerardo Martino, quien fue el encargado de llevar al Tricolor al Mundial de Qatar 2022, certamen en el que la Selección fue eliminada en la fase de grupos, fracasando después de 44 años de no vivir una vergüenza como la de hace poco más de dos meses.

Con la Selección Mexicana, el “Tata” tuvo 66 partidos dirigidos, 42 ganados ,12 empatados, 12 derrotas y solo un título, el de la Copa de Oro 2019. Pero en cuanto a malos resultados, perdió tres finales ante Estados Unidos, no clasificó a octavos de final en el Mundial y no mostró mejoría en los últimos meses. Además de que por temas de salud no viajó a varios partidos eliminatorios.

Se viene un cambio generacional

Con la llegada de Diego Cocca al banquillo de la Selección, se podrían dar cambios de elementos en posiciones clave

Anterior Posible sustituto Posición Guillermo Ochoa Carlos Acevedo Portero Héctor Herrera Fernando Beltrán Contención Andrés Guardado Sebastián Córdova Volante Héctor Moreno Johan Vásquez Defensa central Raúl Jiménez Santiago Giménez Delantero Javier Hernández José Juan Macías Delantero

¿Por qué Cocca llega al Tri?

Es un líder inteligente y con valores

Ha sabido conducir a los grupos

Tiene capacidad y experiencia

Campeón en Argentina y México

Se sabe adaptar a distintos sistemas de juego

Exigente y comprometido

Con carácter y superación constante

Es un técnico que trabaja día a día

Explota bien sus condiciones

Tiene pleno conocimiento del futbol y del jugador mexicano

Muestra capacidad para sacar lo mejor de cada jugador

Tiene trabajo constante en nuevos desafíos

Busca el crecimiento del jugador

Trabajo en equipo, apoya las áreas multidisciplinarias

Cuenta con buena imagen y manejo del entorno

Es un tipo sobrio y serio, con buena comunicación con la prensa y con la afición

Crea y genera confianza en la consolidación del jugador joven

Pondera el sentido de identidad y pertenencia que debe tener el jugador

Muestra pasión y entrega

.