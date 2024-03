El pasado domingo 24 de marzo la Selección Mexicana volvió a caer ante su similar de Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League por marcador de 0-2 ocasionando las críticas por parte de varios periodistas deportivos y el enojo de millones de aficionados mexicanos, pues no se gana ante los estadounidenses desde el pasado mes de septiembre del 2019 cuando el tricolor se llevó la victoria por marcador de 3-0 en un partido amistoso.

Tras las últimas derrotas de México ante la selección de las barras y las estrellas, miles de personas piden que se vayan varios jugadores como Guillermo Ochoa, Jusús Gallardo, Uriel Antuna, entre otros más, pues aseguran que unos ya no tienen el nivel para estar en el tricolor.

Además del tema de la llegada de nuevos jugadores a la Selección Mexicana se añade los jugadores naturalizados, como el caso de Julián Quiñones, quien en los últimos años ha dado buenas actuaciones en la Liga MX logrando ser bicampeón con Atlas siendo jugador clave, y recientemente lograr campeonar con el Club América que obtuvo su tan esperado título 14.

Así como el debut de Quiñones, se espera que lleguen algunos más para el cuadro azteca, uno de ellos el español Álvaro Fidalgo, quien lleva algunos años en México jugando para las Águilas y de quien se espera que se quede más tiempo en el futbol mexicano.

De acuerdo con el periodistas deportivo Rubén Rodríguez de Fox Sports, el conjunto de coapa estaría intentando convencer a Fidalgo de que acceda a naturalizarse con el objetivo de que llegue como refuerzo al tricolor y juegue el Mundial de 2026.

“Si Fidalgo se queda este verano en el América, quiere decir que va a firmar un gran contrato. Ya tocaron base y le dijeron, te interesaría jugar con México. Si Fidalgo se queda con el América por lo menos de aquí al Mundial, no quitemos el dedo del renglón, que el América va a buscar que se naturalice para jugar en selección”, mencionó el periodista.

Esto dice Fidalgo sobre la posibilidad de jugar con el Tricolor

Anteriormente Fidalgo había dejado claro que su objetivo es jugar con la selección de España, pues su sueño es representar a su país a como dé lugar, además de que anhela jugar Champions League en un futuro próximo.

“Sí es un tema que en realidad me dijeron, para que fuera mirando tema de todo eso. Pasa que al día de hoy no me saldría porque al final jugar con la selección de tu país es lo más grande que hay para un deportista. La sensación cuando iba a la Sub-15, 17 y 18 era una sensación impresionante. Entonces no sé de aquí al futuro, obviamente las posibilidades que yo tengo de representar a mi país España son menos del 1% a día de hoy. Mi sueño a corto plazo es ganar la 14 con el América y el siguiente es jugar Champions League”, dijo Fidalgo el pasado mes de Septiembre del 2023 cuando se le preguntó sobre jugar con el Tricolor.

