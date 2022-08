La dura lesión que sufrió Jesús Manuel Corona en un entrenamiento con el Sevilla, y que podría hacer que se pierda muy seguramente el Mundial de Qatar 2022, ha generado dudas en torno a quién podría suplirlo en el ataque de la Selección Mexicana.

En ese sentido, uno de los llamados a levantar la mano ha dado un paso al frente. Se trata de Alexis Vega, quien aseguró que se encuentra feliz con la responsabilidad de suplir a quien él considera el mejor futbolista mexicano.

“Sabemos por el mal momento que pasa 'Tecate', es una dura baja para nosotros, siempre lo he dicho, él es el mejor jugador mexicano. Son gajes del oficio, a cualquiera le puede pasar, cuando él estaba yo competía por un lugar, no sabemos si llega o no, para eso nosotros estamos, para apretar. Feliz de estar con la responsabilidad en caso de tener que suplir a 'Tecatito', sé de lo que soy capaz, pero espero que se recupere”, dijo el delantero de Chivas.

En Chivas, Alexis Vega es quien mueve los hilos del Rebaño y aunque en cuota goleadora ha quedado a deber, la mejora del equipo en los últimos partidos en gran parte se debe a su funcionamiento dentro del campo. Si mantiene el nivel en el que está y mejora de cara a portería, Gerardo "Tata" Martino podría apostar por Vega como titular en el Mundial de Qatar 2022.

JL