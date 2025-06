Tras la victoria por 1-0 de la Selección Mexicana sobre Turquía en el cierre de su preparación rumbo a la Copa Oro 2025, el técnico Javier “Vasco” Aguirre analizó el desempeño del equipo y aseguró que ambos partidos de la gira, la derrota ante Suiza y el triunfo frente a los otomanos, dejaron enseñanzas valiosas.

“Más allá de los resultados, me sirvió para ver rendimientos individuales y sobre todo para saber en qué debemos mejorar”, dijo Aguirre al término del encuentro disputado en Carolina del Norte. “Está claro que en el aspecto defensivo hay que mantener esta línea de este partido, y ofensivamente ser más contundentes”.

El entrenador reconoció que su equipo tuvo ventajas numéricas en ataque que no supo aprovechar y que aún hay margen para corregir detalles importantes antes del debut en Copa Oro, este sábado ante República Dominicana.

“En general, los dos partidos sirvieron para sacar buenas conclusiones. El primero, cómo no defender o cómo no sacar la pelota. Y el segundo, cómo no desaprovechar ventajas numéricas en ataque”, explicó el estratega mexicano.

Uno de los principales puntos a mejorar, según Aguirre, fue el tránsito de balón. “Teníamos que tener más posiciones. No ligamos tres pases. Ellos achicaban bien el medio campo y se nos antojaba la velocidad de Orbelín, de Sepúlveda, de Quiñones, pero a veces teníamos que traer más la pelota de un lado a otro”.

Además, subrayó la falta de conexión con los volantes, en particular con Marcel Ruiz. “Con la pelota es un crack, pero sin ella sufre cuando su equipo la tiene”, explicó el técnico, quien afirmó que hubo ajustes precisos para mejorar la posesión, aunque en defensa no se modificó casi nada. “Queríamos que siguieran con esa seguridad atrás en los córners. Montes ganó todo”.

Finalmente, Aguirre reconoció que no fue un partido brillante, pero sí un triunfo justo. “Sin hacer un partido espectacular, fuimos justos vencedores”, cerró.

La Selección Mexicana debutará este sábado en la Copa Oro 2025 ante República Dominicana en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

