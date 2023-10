Segunda derrota al hilo, Japón golea a México Sub 23

Tras caer en su primer partido de preparación previo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la Selección Mexicana Sub 23 no vio mejoría y esta tarde cayó ante Japón por un doloroso marcador de 1-4.

Primero fue Estados Unidos, luego la Selección Japonesa, las encargadas de poner a prueba al Tri que dirige Ricardo Cadena, en ambos juegos a los aztecas no les alcanzó el futbol y se vieron ampliamente superados por sus rivales. Sobre todo, por los asiáticos que no tuvieron mayor inconveniente para golearlos.

Antes de que se terminara el primer tiempo, los japoneses se fueron arriba por dos goles; después vino la reacción mexicana y al comienzo de la segunda mitad, Ali Ávila fue el encargado de cortar la ventaja. Pero de un momento a otro, Japón sacó su mejor ataque y terminó anotando otros dos tantos para darle la victoria absoluta.

Apenas en la Fecha FIFA de septiembre, Cadena había hecho su debut con la Sub 23 con un par de juegos ante Colombia, los cuales ganó. Sin embargo, para estos duelos amistosos frente a los estadounidenses y asiáticos, las cosas se le complicaron, justo antes de iniciar su participación en los Juegos Panamericanos.

Recordar que, el último evento mencionado dará inicio el viernes 20 de octubre, pero México saldrá a escena para el lunes 23 de octubre cuando se mida ante la selección anfitriona, Chile a las 17:00 horas.

Tres días después, se enfrentará a República Dominicana a las 10:00 horas y el domingo 29 de octubre volverá a tener actividad cuando juegue ante Uruguay a la misma hora.

Ricardo Cadena tendrá algunos días con su equipo para tratar de corregir los errores que tuvieron contra Estados Unidos y Japón, para tratar de superar lo hecho en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde se colgaron la medalla de bronce.

