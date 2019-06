Se vislumbran dos cambios ante Canadá

El estratega argentino de la Selección Nacional, Gerardo Martino, pensaría en hacer un par de cambios para el duelo ante Canadá de mañana.

Nada qué ver con las rotaciones del proceso anterior. Sino simplemente dar descanso a uno de los futbolistas que venía saliendo de una lesión y minutos a otro que intenta estar 100% después de pasar por molestias musculares.

Y así, Carlos Salcedo podría no estar ante Canadá en el segundo partido de esta Copa Oro, para dejarle su lugar a otro joven, a César Montes, quien tendría una presentación interesante, junto a Néstor Araujo, luego de que el técnico del rival en turno dejó entrever que utilizará de arranque al delantero Lucas Cavallini, jugador del Puebla de la Liga MX.

Quién podría tener acción, al menos de cambio es Rodolfo Pizarro, quien ya se sentía en condiciones de jugar para el duelo ante Cuba, pero a quien prefirieron guardar para evitar una complicación.

Si el volante del Monterrey fuera de inicio ante los canadienses, el sacrificado saldría entre Uriel Antuna y Roberto Alvarado, siendo este último el principal candidato para dejar el puesto.

Del resto de los lesionados, Jonathan dos Santos y Héctor Moreno trabajan con más intensidad, casi al parejo de Edson Álvarez , quién desde hace unos días ya realiza los ejercicios a la par del resto del equipo, en espera de que el cuerpo técnico dé luz verde para que regrese al medio centro en el lugar que por ahora ha estado Diego Reyes.

Sin triunfalismos

La experiencia que acumula como tricolor le da a Andrés Guardado las herramientas para no echar las campanas al vuelo tras la goleada a Cuba por 7-0. “No podemos caer en triunfalismos. No nos podemos volver locos con lo del sábado, nosotros venimos a ganar la Copa, no a golear a Cuba”.