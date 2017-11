Se vale soñar con Atlas

Que Monterrey es el gran favorito para avanzar a Semifinales, nadie lo duda; pero casi todos los analistas consultados ven en el Atlas el futbol suficiente para pelear de tú a tú con Rayados e incluso dar la gran sorpresa.

LOS EXPERTOS OPINAN

RUBÉN RODRÍGUEZ, analista de Fox Sports

¿Es tan favorito Monterrey como dice la tabla general?

Muy favorito. Mejor plantel, mejor conjunto, jugadores determinantes y desequilibrantes y sobre todo mucho más entrenador Antonio Mohamed que el “Profe” Cruz. Atlas sufre de inestabilidad y aprovechó un torneo donde entró de rebote y por terceros resultados. Además de que su fortaleza depende de un veterano que está de regreso, Rafa Márquez.

¿El partido de la temporada regular es referencia para esta serie?

La Liguilla se juega a no perder, pero un conjunto con ADN ofensivo y poderoso como Rayados genera opciones al por mayor, Atlas llega poco y convierte menos. Será un partido distinto al de aquella semana incluso con muchos goles y llegadas. Rayados está obligado a pasar por encima y Atlas me parece que va a lo que se encuentre.

¿Dónde debe apoyar el Atlas sus posibilidades de avanzar a Semifinales?

Atlas no tiene posibilidades de vencer a Rayados, tendrá que apostar al tarot, a la magia, a las cartas o los embrujos porque de otra manera no tienen los medios, equipo y futbol para vencer al mejor equipo de la Liga, y no sólo Atlas, cualquier equipo del futbol mexicano, cerrando en Monterrey, lleva la eliminatoria perdida.

¿Qué tan clave es el juego de ida?

Hoy en día el juego de ida es más importante para la serie por el gol de visitante. El local cuida que no le marquen y el visitante con las precauciones de cerrar en casa. Para la ida el marcador ideal para Atlas sería irse con dos o tres de ventaja (misión imposible) y no apelo al discurso de que en el futbol todo puede pasar, esto es de calidad y Rayados le lleva gran ventaja al Atlas.

HÉCTOR LÓPEZ, ex defensa del Atlas

¿Es tan favorito Monterrey como dice la tabla general?

Es gran favorito Monterrey por lo que demostró todo el torneo, fue superlíder, tiene el plantel más completo que el de Atlas. Así lo dicen todos, las encuestas, los números, pero todo puede pasar y esperemos que haya una sorpresa, lo cual se ve difícil.

¿El partido de la temporada regular es referencia para esta serie?

No es referencia, los encuentros de torneo y Liguilla son muy diferentes. Recuerdo el partido del torneo regular, fue muy superior el Monterrey y no concretó las oportunidades que generó, ahora en una Liguilla todo puede suceder. Las cualidades de Monterrey y Atlas son diferentes, pero por el sistema, considero que sí podría pelear Atlas.

¿Dónde debe apoyar el Atlas sus posibilidades de avanzar a Semifinales?

No tiene que ponerse al tú por tú, no debe darle espacios al Monterrey y tampoco prestarle la pelota. Debe haber concentración máxima, minimizar esos errores que tanto le costaron en el torneo y recuperar el balón en cuanto lo pierde para no dejarlos que entren al ritmo que les conviene.

¿Qué tan clave es el juego de ida?

Siempre es importante el primer marcador, el que pega primero lo hace dos veces. Todo lleva un proceso, lo importante es que mantuvieron al técnico, tiene un sistema y el plantel ha hecho muy bien las cosas debido al trabajo táctico, de cancha. El equipo puede pelear con Monterrey y creo que la serie va a ser pareja a pesar de todo.

RUBÉN OMAR ROMANO, técnico

¿Es tan favorito Monterrey como dice la tabla general?

La misma tabla general lo dice, para mí es el mejor equipo de todo el torneo, no hay duda, pero sabemos que en la Liguilla hay muchos factores: el arbitraje, una mala tarde del equipo, una expulsión, entonces yo creo que en la Liguilla ese favoritismo es relativo, porque son 180 minutos y el Atlas ha demostrado tener una idea clara de lo que juega y que puede complicarle el partido a Monterrey.

¿El partido de la temporada regular es referencia para esta serie?

Es un parámetro en cuanto a que el técnico ya tiene una de idea de cómo jugó, qué partido le hizo. Yo me acuerdo de ese partido y la verdad es que Atlas jugó muy mal el primer tiempo, Monterrey pudo hacer muchos goles, pero después corrigió y emparejó el partido, es un parámetro sí, pero no es la realidad, es un partido totalmente diferente, pero lo puede usar como un parámetro el técnico.

¿Dónde debe apoyar el Atlas sus posibilidades de avanzar a Semifinales?

En lo que viene haciendo. El otro día se le escapó el Pachuca de manera increíble, pudo haber clasificado tranquilamente sin esperar resultados; tiene que entender que no se puede jugar al mismo ritmo, hay ritmos diferentes en un mismo partido, donde se tiene que tener un mejor manejo de pelota, un mejor manejo de partido y Atlas debe enfocarse un poco en eso, más allá de la dinámica que puede tener.

¿Qué tan clave es el juego de ida?

Importantísimo. Primero, que no reciba gol y sobre todo sacar una ventaja, por mínima que sea. Yo sí creo que si no se recibe gol en la ida, pueden tener aspiraciones serias de ir a las Semifinales del torneo.

ERUBEY CABUTO, ex portero del Atlas

¿Es tan favorito Monterrey como dice la tabla general?

A lo largo del torneo Monterrey se distinguió por ser el más regular. Por esa razón muchos pensamos que es el favorito, pero los ocho equipos que están dentro de Liguilla son muy dignos de estar dentro de ella. Este será otro torneo; se puede hablar de un Monterrey que ha hecho bien las cosas, pero los partidos se tienen que jugar y faltan 180 minutos en los que cualquier error puede costar.

¿El partido de la temporada regular es referencia para esta serie?

Veámoslo desde este punto: lo pasado, pasado. Independientemente de cómo haya quedado ese partido, esto es empezar de nuevo y Atlas pudo haber aprendido de sus errores. En este caso el “Profe” Cruz y el mismo Atlas en general, deben de mejorar lo hecho para lograr el ansiado pase ante un rival muy digno y el más competente de la fase regular.

¿Dónde debe apoyar el Atlas sus posibilidades de avanzar a Semifinales?

Atlas no tiene grandes individualidades, dejando de lado a Rafael Márquez. No tienen las individualidades que sí tiene Monterrey, que cuenta con jugadores que pueden desequilibrar y cambiar el rumbo del partido. En lo que se tiene que basar Atlas es en hacer su juego de conjunto, que ofensivamente estén al 100% y en la defensiva estén muy acoplados. No se deben dar espacios.

¿Qué tan clave es el juego de ida?

Definitivamente en el primer partido, por jugarse en casa, Atlas debe demostrar lo que quiere hacer en la Liguilla. Ya veremos en el segundo partido cómo se pueden arreglar las cosas, pero lo primero es mirar de lleno este próximo juego. Se pueden lograr muchas cosas a favor y nada está dicho. Si tácticamente lo hacen perfecto y se llevan un buen resultado hay que soñar, se vale soñar.

GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN, analista de TV Azteca

¿Es tan favorito Monterrey como dice la tabla general?

Sí es favorito Monterrey, hay una diferencia abismal en planteles aunque la presión es totalmente distinta a favor del Atlas. Para Monterrey sería un fracaso no ser campeón y no debe fallar de nueva cuenta. Esa presión y bandazos que ha dado el equipo regiomontano, puede ser aprovechado por un equipo que nada tiene que perder, como el Atlas.

¿El partido de la temporada regular es referencia para esta serie?

No lo creo, porque Monterrey le ganó al Atlas; acá es una eliminatoria y si Atlas logra salir del Estadio Jalisco sin gol en contra, se torna favorable el entorno al equipo tapatío. Los factores en Liguilla son diferentes a un torneo regular y considero que Atlas tiene ventaja en eso, siempre y cuando cumpla con eso, que no reciba gol.

¿Dónde debe apoyar el Atlas sus posibilidades de avanzar a Semifinales?

Que no cometan errores, algo que fue muy frecuente durante el torneo regular. Deben hacer un partido perfecto para irse al estadio de Monterrey sin goles en contra, ahí es donde debe apoyar Atlas todo, salir ileso de su propia casa para luego esa ventaja aprovecharla de visitante.

¿Qué tan clave es el juego de ida?

Lo que pasa con el Atlas es más cuestión de otras cosas; todos lo sabemos: cuando debe ganar no gana, y eso es algo que debe quitarse de encima, debe quitarse esos fantasmas de la cabeza. Eso habla de que Atlas tiene un área de oportunidad gigante, que termine con esos maleficios para poder trascender.