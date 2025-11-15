Choque de titanes: Sinner y Alcaraz van por el título del ATP Finals 2025

Este domingo 16 de noviembre, en el escenario del Nitto ATP Finals 2025 que se disputa en Turín, se vivirá un duelo de alto calibre. Por séptima vez en la temporada, se enfrentarán los rivales de siempre y los dos mejores del mundo, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Sinner llegó a la final luego de superar al australiano Álex de Miñaur con un marcador de 7-5 y 6-2. Con esta victoria, el italiano suma ya tres finales consecutivas en este torneo y mantiene su dominio en pista rápida bajo techo; en tanto que, Alcaraz venció en semifinales al canadiense Felix Auger-Aliassime por parciales de 6-2 y 6-4, lo que le permitió asegurar también su presencia en el partido por el título.

A lo largo del presente año, el italiano y el español se han disputado seis títulos. Sin embargo, en esta nueva Final, Sinner buscará sacudirse el dominio que Alcaraz presenta sobre él, ya que el nacido en Murcia, España, se ha impuesto en cuatro ocasiones.

Sinner, por su sexto campeonato del año

Sinner ha tenido un importante 2025 en el que ha ganado cinco títulos, por lo que, con su próximo partido en puerta, tratará de coronar una temporada repleta de éxitos.

Para Jannik los logros comenzaron tras ganar las finales de dos de los cuatro Grand Slams: el Abierto de Australia venciendo al alemán Alexander Zverev y Wimbledon derrotando a Carlos Alcaraz en un duelo cardiaco que duró 3 horas, haciendo historia al convertirse en el primer italiano en conquistar el torneo británico.

Después, sumó a su palmarés dos trofeos categoría 500 al proclamarse campeón en Viena y Pekín, luego de superar nuevamente a Zverev en suelo austriaco y al estadounidense Learner Tlen en el país asiático. Mientras que, su más reciente logro sucedió el pasado 2 de noviembre a costa del canadiense Fellx Auger-Alliassime en el ATP Masters 1000 de París, Francia.

Sinner afrontará su tercera final consecutiva de ATP Finals, ya que en 2023 jugó contra el serbio Novak Djokovic y perdió por doble 6-3. En 2024, pasó por encima del estadounidense Taylor Fritz por doble parcial de 6-4, teniendo la oportunidad en 2025 de consumar un bicampeonato histórico.

Cabe destacar que Alcaraz y Sinner se enfrentaron en la final del Six Kings Slam. Sin embargo, al tratarse de un torneo de exhibición, este no otorga puntos para el ranking ATP. En aquel duelo, Jannik se coronó con autoridad tras imponerse 6-2 y 6-4.

Alcaraz, por el título que lo refrende como el mejor

Luego de recoger el trofeo como número 1 de 2025, nadie podrá arrebatarle el primer lugar del ranking mundial de la ATP. Por lo que, ganar el título en Turín, significará refrendarse como el mejor tenista del 2025.

El murciano acumula 8 trofeos en el presente año, destacándose el Roland Garros y el US Open, certámenes que conquistó a costa de Jannik Sinner. Por si fuera poco, Alcaraz también doblegó al italiano en las finales de ATP 1000 de Roma y de Cincinnati, en este último Jannik tuvo que retirarse del partido por lesión.

A estos triunfos, también se le suman los de ATP 500 de Tokio, Londres y Rotterdam. Además, del Masters de Montecarlo, competencia en la que superó a otro italiano, Lorenzo Musetti, para demostrar su hegemonía.

Esta próxima cita en el torneo que cierra la temporada representará para Carlos Alcaraz su primera oportunidad de conquistar un título en el ATP Finals.

