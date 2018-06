Se manifiestan contra concesión del complejo panamericano de Voleibol

Esta tarde, un centenar de deportistas, padres de familia, ciudadanos y jugadores de la selección de Voleibol de Jalisco, se manifestaron en las instalaciones del complejo panamericano de voleibol, situado en Ávila Camacho, contra una posible concesión, como la que tuvo lugar en el Estadio Panamericano de Atletismo.

María Guadalupe Fonseca Villegas, presidente de Voleibol Asociación Jalisciense, expresó su rechazo total a los convenios que el director del Code, André Marx Miranda, o cualquier otra autoridad suscriba con particulares para modificar el uso de las instalaciones deportivas.

De acuerdo con la asociación, otorgar en concesión el complejo panamericano para la construcción de canchas de beisbol afectaría no solamente a 150 deportistas que acuden todos los días a practicar ese deporte, sino también se verían afectados cerca de tres mil afiliados de la asociación, así como las selecciones estatales que representan a Jalisco en los distintos torneos locales, regionales y nacionales.

“La petición es que no se concesione un deporte, este complejo se hizo para las características del voleibol, aquí se han desarrollado torneos, participan universidades, vienen las dependencias escolares, aquí hacen sus olimpiadas, y todos los días tenemos los entrenamientos de la selección de Jalisco que representa año con al Estado”, reclamó Guadalupe.

Para María Fernanda de la Torre, seleccionada del Code, la situación es lamentable porque de concesionarse las instalaciones, los jóvenes deportistas se quedarían sin un lugar donde practicar el deporte, “no estoy de acuerdo con la privatización porque es para el voleibol y para eso se hizo, no nos pueden quitar nuestra casa”.

La joven de 16 años comenzó a practicar el deporte desde el 2011 cuando se construyó el complejo deportivo para fomentar la disciplina del voleibol y aunque actualmente tiene una beca por haber representado a Jalisco en la Olimpiada Nacional de 2017-2018, señala si se quedan sin canchas tendrían que pagar una renta que no todos los deportistas podrán costear.

Se prevé que mañana a las 09:30 horas, la asociación se reúna con autoridades del Code para aclarar la situación.

La frase

“Oficialmente no sabemos nada, no nos queda claro cómo se manejan y no lo vamos a permitir que nos madruguen como hicieron con los de atletismo que sin previo aviso concesionaron el estadio”, Guadalupe Fonseca.

LS