Se les apareció “Chucky”

Adelante hacen abrigar esperanzas. Atrás hacen temblar de miedo.

Así es el Tricolor de Juan Carlos Osorio, que salió del confort de los partidos en Estados Unidos con el apoyo de los paisanos para meterse en la cancha de Bélgica, el quinto mejor clasificado del mundo en la actualidad. Y no sólo le jugaron de tú a tú, sino que lo tuvieron sometido sobre el final del juego, para terminar empatando 3-3 en un cotejo de alto voltaje.

El equipo mexicano mostró una buena actitud, algo que suele ocurrir cuando visitan a equipos de este nivel. También mostró coherencia de media cancha al frente. Sobrevivió al mal momento que viven Carlos Vela o su relevo en este juego, Giovani dos Santos, producto de la poca o nula actividad de ambos. También a la poca conexión de Javier Hernández. Y esa supervivencia tuvo un actor estelar: Hirving Lozano, goleador en la Liga holandesa y que ayer mostró su músculo con dos goles en cuatro minutos que pusieron contra la pared al equipo local.

Tres goles en Bruselas no fueron suficientes para ganarle a Bélgica. Y no lo fueron porque el Tri es endeble defensivamente. Primero, porque alinean aquellos que viven pero no juegan en Europa. Layún y Moreno lo dejaron claro. Salcedo, además de que tiene pocos minutos en Frankfurt, es exhibido como lateral derecho y Osorio no se cansa de ponerlo. Reyes juega por decreto y lo hace como escudo. Bajo estas circunstancias, México no encuentra el equilibrio. Así, no hay triplete que alcance.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Rubén Rodríguez, analista de Fox Sports

“Desatenciones abajo complican, y las individualidades arriba sacan ante un compromiso que no se podía perder. Falta conjunción y sobra estructura tras 90 minutos, el futbol de México pasa sólo por los pies de algunos y no por un conjunto, además de que da la impresión de que el equipo se siente más cómodo con algunos futbolistas que con otros. Buen empate ante una Selección Top 5. Se mejora con potencia al frente, pero queda la impresión, como casi siempre, que se pudo hacer más en momentos claves del juego”

Joel Sánchez, técnico y ex auxiliar de Osorio

“Me da gusto que hayan enfrentado a un equipo como éste, fue productivo. Este tipo de estrés es muy cercano a lo que será el Mundial con este tipo de Selecciones, donde se requiere lo máximo en el tema emocional y futbolístico. Es más productivo de lo que mucha gente puede pensar. El equipo se vio bien pese a estar abajo en el marcador. Tuvieron la convicción de que pueden hacer algo importante y jugaron muy cercano a lo que será el Mundial”.

Sergio Lugo, técnico

“Para mí es el mejor partido que ha jugado México en la era Osorio, me gustó su propuesta del 4-3-3. Fue muy sensato con su alineación en la ofensiva y se compitió con dignidad y categoría ante un gran rival. Siguen sin gustarme los inventos; en específico ver a Diego Reyes de contención, primero porque no tiene ese oficio, segundo porque no tiene ritmo porque no juega en su equipo, y tercero porque no le da salida al equipo. Tampoco me gustó Salcedo porque no es lateral y no da salida”.

Paco Ramírez, técnico

“Da la sensación de que México tiene un gran peso ofensivo, pero a la vez es muy vulnerable defensivamente, sobre todo con equipos de esta categoría. El equipo no tiene equilibrio porque atrás es vulnerable hasta con equipos de Concacaf. Esa debilidad defensiva tiene mucho que ver con lo agresivo de la propuesta de mantener tres puntas, a veces el 4-3 no le alcanza para defender porque a los otros tres, los de arriba, casi no los hace retroceder a la zona de volantes Pese a todo fue un buen examen”.

ANÁLISIS TÁCTICO

Congruente

Lejos de salir a defenderse, Osorio mandó a su equipo con tres delanteros y un medio campo donde Guardado era el hombre fuerte.

Incongruente

Otra vez, Osorio optó por los inventos. Como en otros partidos, Carlos Salcedo se cansó de demostrar que no es lateral derecho.

Los “Socios sin Ritmo”

La cancha no miente y jugadores como Diego Reyes, Carlos Vela o Giovanni, quedaron evidenciados ante la falta de minutos en sus equipos.

LA FIGURA

Hirving Lozano

Hirving Lozano fue un Sol en Bruselas. Además de marcar dos tantos en 4 minutos, de sus pies salió la jugada del penalti en el 1-1.

LOS GOLES

BALDE HELADO

17’ Cuando mejor jugaba México, dando sensación de peligro en el área rival, Bélgica abrió el marcador en prácticamente su primer arribo. Hazard contrarremata ante el débil cierre de Salcedo, luego de un rechache de Guillermo Ochoa.

INOCENTE

38’ El empate le llegó a México cuando más desconcertado estaba. Hirving Lozano escapó por derecha y metió servicio a la llegada del “Chicharito”, que es jalado en el área. El penalti lo hizo bueno Andrés Guardado, con un cobro que engañó a Courtois.

DE RODILLAS

55’ Y no fue que los belgas pusieran de rodillas al Tri, sino que así cayó el gol de la ventaja del equipo local, cuando Lukaku quiso amortiguar un servicio de Hazard y el esférico le pegó en esa zona para salir proyectado al arco sin que Ochoa lograra detenerlo.

“CHUCKY” I

56’ No terminaban de festejar los locales lo que parecía una ventaja definitiva, cuando Hirving Lozano recibió a las afueras del área y en una rápida maniobra se acomodó y tiró a primer poste, justo cuando el arquero había recorrido, para empatar el juego.

“CHUCKY” II

60’ El Tri olió sangre y fue por su presa. Otra vez la llave fue Lozano, quien entró de nuevo por izquierda, hizo la diagonal y sacó disparo que rechazó el arquero. Hirving fue por el rebote que tomó de aire para ponerlo con furia en las redes para la ventaja azteca.

PERDONADO

70’ México no dejó de atacar y volvió a conceder espacios. Layún fue desbordado por enésima ocasión y Lukaku remató con categoría ante otro tímido cierre de Salcedo, para el 3-3. Lo anecdótico es que Romelu tuvo que ser expulsado una jugada antes.