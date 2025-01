Santiago Giménez revela el gran consejo que recibió de Rafael Márquez

Santiago Giménez se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el futbol de nuestro país y con la Selección Mexicana para los próximos proyectos deportivos y Copas del Mundo de la FIFA.

Su enorme capacidad goleadora le ha permitido ganarse un lugar en el futbol europeo con el Feyenoord de la Eredivisie, asegurando un puesto como uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de la actualidad.

Recientemente, el "Bebote" ha recibido importantes palabras y consejos de un histórico exjugador mexicano del FC Barcelona, Rafael Márquez, situación que compartió en una reciente entrevista, asegurando que le ha pedido ser ejemplo de las próximas generaciones y cuidar su comportamiento.

El mayor consejo de Rafa Márquez para Santiago Giménez

"Algo que me quedó de él, es su gran liderazgo y cómo ha sido ejemplo para todos los jóvenes. Y justo me remarcó eso, que no solo es dentro de la cancha, sino en todas las líneas posibles. Ser ejemplo para los que vienen detrás, y nada, que empiece a formar mi camino justamente siendo ejemplo ", comentó en entrevista con Fox Sports.

Giménez, quien se encuentra en el radar de varios equipos, agregó su ilusión por seguir creciendo y jugar en una de las cinco grandes ligas de Europa.

" Desde que era niño siempre quise estar en una de las cinco mejores ligas del mundo, y en una de esas entra España, entra la Premier, entra Italia ... No tengo consideración o favoritismo por alguna... Sino que me gustaría estar en esa y recorrer, ¿por qué no todas?", sentenció el jugador.

El regreso del “Bebote” a la Selección Mexicana será durante la próxima fecha FIFA a celebrarse en marzo del 2025.

Con información de SUN

MBV