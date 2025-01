El mediocampista de Cruz Azul, Luis Romo está en la órbita del Guadalajara, después de que el conjunto de la Máquina Celeste ofreció una suma económica por Jesús Chiquete Orozco y al mediocampista celeste para concretar la transacción.

Fuentes cercanas a EL INFORMADOR confirmaron que Cruz Azul está interesado en desprenderse de Luis Romo con la finalidad de adquirir a Chiquete Orozco, además de realizar un pago.

Desde el inicio de la negociación entre Chivas y Cruz Azul, el conjunto del Guadalajara presentó su interés por Luis Romo, sin embargo hubo una negativa por parte del conjunto celeste a salir de la máquina celeste.

Otro de los aspectos principales a considerar es que fuentes cercanas a Luis Romo han confirmado que el futbolista no quiere salir de la institución, por lo que no está convencido de llegar al Guadalajara, sin embargo en la directiva Celeste no ven con malos ojos su salida de Cruz Azul

Los próximos horas serán claves para determinar el futuro de ambos futbolistas, luego de que esta es una opción de las múltiples que ha manejado el conjunto Celeste con la finalidad de contar con Luis Romo en sus filas.

