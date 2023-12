Santiago Giménez, dentro de los 100 mejores futbolistas del mundo

El delantero mexicano Santiago Giménez sigue en plan grande cosechando éxitos, imponiendo récords y demostrando el gran nivel que lo llevó a ser el goleador momentáneo de la presente campaña en la Eredivisie e incluido en la lista de los 100 mejores jugadores en todo el mundo por la Revista Four Four Two.

Santiago, que, actualmente, cuenta con 18 anotaciones en 16 partidos jugados en la liga de Países Bajos, rompió la marca de Luis Suárez de ser el delantero con más goles en un año natural. Además, cuenta con un promedio de 0.92 dianas en 90 minutos, y en una estadística histórica, sólo se encuentra por detrás de Romario y Ronaldo, que llegaron a promediar 0.99 cuando jugaban para el PSV.

Hay que recordar que, en este año, tuvo la oportunidad de jugar el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, ya que el "Bebote" realizó un debut soñado en la Champions League al marcador un doblete y encaminar a su equipo a la victoria sobre la Lazio.

Sin embargo, eso no les fue suficiente para clasificarse a rondas eliminatorias, por lo que el Feyenoord buscará superar lo hecho en la temporada pasada en Europa League, competencia en la que llegó hasta los cuartos de final donde fueron derrotados por la Roma.

Giménez ocupó el lugar 62 y está por encima de futbolistas como Gavi, Marquinhos, Toni Kroos, que se encuentran en los lugares 63, 64 y 65, respectivamente. También se posicionó arriba de Phil Foden (72), Jack Grealish (78) o Karim Benzema (96).

El Top-10 de dicha lista fue liderado por Halaand, seguido de Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappé y Rodri. Continuando con Lionel Messi, Bernardo Silva, Mohamed Salah, Antoine Griezmann y Vinicius Jr.

