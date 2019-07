Santamaría confiesa no estar al cien por ciento

Aunque ya jugó los 90 minutos en el partido frente al Morelia, pero en la categoría Sub-20 el fin de semana pasado, el defensa del Atlas, Anderson Santamaría aceptó este lunes que sigue fuera de ritmo, sobre todo en lo futbolístico, no así en lo físico, ya que fue poco el tiempo que paró por vacaciones tras su participación en la Copa América con la Selección de Perú.

El central peruano no jugó la Jornada 1 ante Bravos de Juárez, ya que recién se había reportado con el equipo rojinegro, toda vez que estaba la puja por hacerse de sus servicios de manera permanente, situación que finalmente llegó a buen término.

''Mentiría si digo que estoy al cien por eso, por la falta de futbol, pero la verdad es que en el último juego me sentí muy bien, en el tema físico no he perdido mucho por el tema de que tuve una semana de vacaciones, me reintegré y así que mañana es un lindo reto para mí, reencontrarme con la afición, vestir la playera del Atlas, eso me pone muy contento y poco a poco me iré poniendo al punto, la actitud estará al cien a disposición del grupo'', dijo el central peruano, quien firmó un contrato por tres años con los Zorros.

Atlas entrenó este lunes a puerta cerrada en sus instalaciones de La Madriguera, con la finalidad de culminar la preparación de cara al arranque de la Copa MX, el cual será mañana frente a Pachuca en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas.

