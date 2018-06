Salvador de Alba, madurez en la mira

Salvador de Alba es uno de los pilotos más jóvenes que hoy formará parte de la parrilla que celebre la cuarta fecha de la Nascar Peak México en Cajititlán, además, es tapatío y eso lo motiva a hacer un papel más que destacado sobre el Trióvalo Internacional.

Sin embargo, y a pesar de ser uno de los pilotos más rápidos en las pruebas de calificación (ganó la pole en las primeras dos fechas del calendario: Monterrey y San Luis), De Alba no se conforma con ello y espera que en Cajititlán pueda tener mayor dominio, paciencia y madurez sobre la pista para así sellar su primer triunfo del año.

“Nos hizo falta tener más paciencia. En Monterrey me pasaron en la rearrancada y luego un contacto nos rezagó, teníamos para más, el coche estaba para ganar la carrera. En San Luis nos pasó igual, pudimos remontar y peleamos. En Chihuahua logramos otro Top 10 a pesar de no tener velocidad ni balance y, de cara a esta fecha, ya hicimos los cambios que pensamos van a funcionar y esperar cerrar dentro de los primeros tres”.

“Copetín”, como le apodan, se ubica en el quinto sitio del campeonato de Nascar Peak, gracias a los tres Top 10 que acumula después de tres fechas, sin embargo, espera conseguir una victoria este mediodía en Cajititlán y así comenzar a labrar el camino hacia el título. Para ello, tiene que pulir algunos aspectos, como él mismo lo dice.

“Ser paciente es lo que se necesita para estar siempre adelante, pelear por puntos, ganar carreras, campeonatos. Me falta un poco como piloto, pero siempre he dicho que me gusta aprender de los demás y lo estamos haciendo bien, y buscar siempre ser los mejores”.

Por otro lado, De Alba, quien corre en su tercer año en el serial, ha encontrado un progreso cada vez más notable fecha a fecha, y ello se debe al trabajo que ha hecho su equipo, que de cara a esta temporada se mudó de Toluca a Guadalajara, lo cual ha sido una gran ventaja.

“Se ve el trabajo que hace el equipo, no para hasta tener el coche a 100%. Desde que se mudó el equipo de Toluca para acá hemos estado en mayor contacto con ellos y hemos logrado ser una familia que trabaja para tener el coche a punto y eso se vio en las primeras dos fechas, siempre estuvimos ahí”, destacó el “Copetín”, quien corre con el coche número 48 de la categoría estelar del serial, cuya carrera en Cajititlán se celebrará hoy en punto de las 13:00 horas.

Para lograr el objetivo, De Alba tendrá que poner empeño desde el arranque, pues saldrá desde la sexta casilla de la parrilla de salida.

Estar en casa, una gran motivación

Para Salvador de Alba, correr en Guadalajara siempre será especial, y más si viene como piloto del serial más importante del país.

En 2017, el regreso de Nascar a la Perla Tapatía fue especial sobremanera para Salvador, pues en la primera de dos fechas de ese campeonato lograría la entonces primera pole de su carrera, además de haber obtenido un Top 5 en la competencia. Ahora de cara a la carrera de este 10 de junio, “Copetín” espera mejorar esa actuación y para ello encuentra en el público tapatío una gran motivación.

“Más que compromiso son las ganas que se tienen por correr aquí. En cada carrera damos 100%, pero estando en mi tierra es dar 110%, porque están mi familia, amigos, patrocinadores y la gente que me apoya desde la grada, ese es un plus que me da la motivación para ser el mejor y poder ganar esta carrera.

Veloz. De Alba conduce en la categoría estelar el coche con el número 48. ESPECIAL

“Espero que la afición se mantenga increíble. En la primera de las dos fechas del año pasado, que salí desde la pole, fue impresionante ver todo el apoyo que la afición tuvo hacia el coche número 48. Me gustaría que se repita eso y que el autódromo esté a reventar”, compartió.

De Alba también fue enfático al señalar lo complicada que será esta carrera en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, sin embargo, dice que el conocimiento que tiene de la pista le permitirá hacer un papel que supere sus expectativas y las del público tapatío.