Es tiempo de Nascar

Los ojos del automovilismo nacional volverán a postrarse sobre Jalisco, pues mañana, dentro del Trióvalo Internacional de Cajititlán, se correrá la cuarta fecha de la Nascar Peak México Series 2018, el máximo serial automovilístico que existe en nuestro país.

Este será el segundo año consecutivo en que el Trióvalo se vista de gala para recibir a los mejores pilotos del país, mismos que harán vibrar a la afición en cuatro diferentes modalidades: Nascar Peak (estelar), Fedex Challenge, Trucks y Fórmula 1800.



Serán más de 100 los participantes que intenten conquistar este trazado que se caracteriza por ser exigente debido a las curvas que comprende, pero que no por ello deja de ser del agrado de los pilotos nacionales y extranjeros.

Al igual que el año pasado, este 2018 se realizarán dos fechas de la Nascar Peak México Series en Jalisco, una sede que a pasos agigantados intenta recuperar el protagonismo que alguna vez ostentó dentro del mundo del deporte motor.

Para acudir a este evento los amantes del automovilismo se encontrarán con costos accesibles, pues los boletos van desde los 175 a los 80 pesos, mientras que los niños menores de 12 años no pagan entrada.

HUGO OLIVERAS

En busca del liderato

Con la certidumbre de que un buen resultado podría llevarlo hasta el liderato de la modalidad Nascar Peak México, el piloto capitalino Hugo Oliveras sólo piensa en salir airoso este fin de semana en Cajititlán. “Estamos muy pegados en la clasificación general. Con un buen resultado podríamos salir incluso líderes del campeonato, ese es el objetivo: ganar esta carrera y salir líderes”.

REGINA SIRVENT

Va por su consolidación

Con apenas 15 años de edad, Regina es la más joven dentro de la modalidad de los Trucks y este 2018 es apenas su segundo año de experiencia dentro de este serial. Pese a todo, la mexiquense ha ganado terreno exponencialmente y espera lograr su consolidación. “Estoy muy segura de que en esta carrera puedo dar un gran resultado. Creo que aquí en Cajititlán puedo terminar en el Top 5”.

RUBÉN PARDO

Es hora de apretar

Esta cuarta fecha será determinante para Rubén Pardo, pues el piloto es consciente de que es el momento indicado para meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de su modalidad (Nascar Peak). “Intentaremos sumar los mayores puntos posibles. Ahorita con un buen resultado estoy en noveno general, pero estaría a 10 puntos del primero. Es momento de apretar, es momento de obtener buenos resultados”.

Jake Cosío, con sed de revancha

Hace un año, debido al bajo presupuesto de su entonces equipo, el piloto Jake Cosío no se sintió del todo libre cuando compitió en el regreso de la Nascar al Trióvalo Internacional de Cajititlán.

Debido a esto, hoy que goza de mayor solvencia con su actual escudería, el piloto capitalino espera tener una revancha personal y mostrar su mejor versión ante un público tapatío que suele ser exigente.

“Ahora tendré un poco más de confianza. El año pasado tuve la fortuna de que me invitara un equipo local, lo cual fue alentador, pero un poco frustrante porque no teníamos el presupuesto por si teníamos algún accidente, entonces corrí limitado en el aspecto de tener que cuidar el coche en demasía. Me limité mucho como piloto, pero hoy que tengo el apoyo de mis patrocinadores me siento confiado para dar todo sin miedo alguno”, compartió el piloto.

Jake Cosío saltará al Trióvalo en el auto 51 del Havoline Racing Team, mismo en el cual competirá por segunda ocasión en esta pista que, según afirma, exige a los pilotos un extra de agallas.