Salvador Reyes se fue consternado del Jalisco tras derrota

Consideró el técnico de Santos, Salvador Reyes, que la derrota ante el Atlas 1-0 en el Estadio Jalisco es un golpe duro para las aspiraciones del equipo, ya que se alejan de una posible calificación a la fiesta grande y todo, por no ser contundentes ante el arco rival.

No se explica cómo en el primer tiempo no pudieron abrir el marcador siendo que fueron los que manejaron los tiempos, tuvieron la posesión del balón y a un metro del arco atlista, no tuvieron la capacidad de marcar.

“Hacemos el gasto, la propuesta. El primer tiempo tuvimos dos en la línea y no fuimos capaces d meterla a un metro, eso te cobra. Atlas se encuentra una por distracción nuestra y se fueron las posibilidades de sumar. Estamos molestos, tenemos que recapacitar y no podemos dejar ir puntos por el trámite. Fue una distracción, madruguete en el que estamos mal acomodados”.

La cara que mostró Santos en el complemento fue muy diferente al inicial, lo cual dejó bastante contrariado al estratega y deberá tener una encerrona con los suyos, para saber por qué la doble cara, ya que se están dejando ir unidades que lamentarán a final del torneo.

“Estamos molestos porque no esperábamos este resultado. Ahora se nos pone cuesta arriba la calificación, trataremos de ser claros, recapacitar para no quedar en la orilla. Lo que es cierto es que nos atascamos, no pudimos salir de la zona en que estamos, queríamos ganar para estar en zona de calificación, hoy estamos más lejos, el margen de error es menor y mientras haya posibilidades, pelearemos a muerte”.