Salida en Falso

Saldo rojo fue el que obtuvimos después de la acción de la Semana 5 de la NFL y entre los que estamos fuera de los emparrillados, los más afectados parecen ser aquellos que juegan al “Fantasy Football”.

Por increíble que parezca, en esta trinchera hemos sido testigos de cómo algunos aficionados, que a veces llegan a rayar en el fanatismo, se deshacen las prendas cuando un jugador no les da puntos para ganar su enfrentamiento de la semana.

Ahora imaginen que algunos jugadores llegan a lesionarse y ese descontento se transforma en rabia, por lo que los domingos dejan de ser familiares en muchos de los casos.

En esta trinchera sugerimos que no se lo tomen tan a pecho y que mejor se preocupen por el bienestar físico de los jugadores, sobre todo de aquellos que son súper estrellas y de los cuales su equipo sufren de una alta dependencia. A fin de cuentas, son seres humanos, no objetos. No se manchen.

EL PODIO

1.- Aunque usted... no lo crea

Con y a pesar de Blake Bortles, los Jaguars de Jacksonville encontraron un jugador sobre el cual pueden girar los demás: Leonard Fournette, que hizo plastilina del acero el domingo pasado. Además, las contrataciones defensivas vía la agencia libre mantienen competitivo a este equipo por el que pocos dólares se daban.

2.- Ahí siguen

Lo de los Chiefs de Kansas City ya comienza a rayar en el heroísmo. El domingo pasado tenían todo controlado ante Houston, pero Deshuan Watson comenzó a inspirarse y puso en aprietos al único invicto de la Liga; sin embargo, la inspiración de Alex Smith fue mayor y mantiene la imbatibilidad del equipo. Pero, cuidado, no hay campeones en la NFL después de cinco semanas.

3.- Otro viaje en el tiempo

No hace mucho tiempo, los Panthers de Carolina eran un equipo de temer, gracias a lo que podía hacer Cam Newton en el emparrillado. Después de la que fue una semana turbulenta por los comentarios sexistas de Newton, Carolina pudo hacer a un lado la controversia y vuelve poco a poco a la forma que los llevó al Super Bowl hace un par de años.

¿Te aviento el pañuelo?

Ni a chapa de oro llegan

Es cierto que los 49ers de San Francisco no juegan tan lastimosamente como un año atrás, son competitivos pero no saben matar y eso les ha costado ser uno de tres equipos en la Liga (Browns y Giants los otros) sin conocer lo que es la victoria. El brillo de esta franquicia parece haber sido escondido en el más oscuro rincón de la prisión de Alcatraz.

Se acabó, no más

Si Ben Roethlisberger había expresado sus deseos de ya no continuar antes de comenzar este año, el domingo ante los Jaguars dio una muestra de que el gas se le acabó o de que ya prefiere dedicarse a encajar el diente a lo que se le ponga enfrente. Sea como sea, el Big Ben está dejando mucho qué desear.

Papá, soy Gerardito

Con la frase que títula este apartado es como seguramente los Cowboys se presentan ante Aaron Rodgers, que tiene comiendo de sus manos a los muchachos de Jerry Jones. A A-Rod nunca hay que dejarle tiempo en el reloj y en Dallas parece no aprenden nunca de sus errores del pasado.

LA FIGURA

Carson Wentz, QB de Filadelfia

Todas la dudas que se tenían sobre la calidad de Carson Wentz parecen disiparse después de una actuación de cuatro pases de anotación (tres en la primera mitad) frente a Arizona. Partido a partido, el jugador de segundo año le da la razón a los altos mandos de los Eagles, que vieron en él a su pasador franquicia.

EL VILLANO

¡Ay dolor! Ya me volviste a dar

La Semana 5 de la NFL fue de pesadilla para unos cuantos equipos que acaban de perder a algunos jugadores por el resto de la temporada. Sabemos que este tipo de cosas siempre pasan en un deporte de contacto, pero no deja de ser consternante que veamos algunas de las más grandes estrellas de la Liga sufrir y llorar de impotencia por no poder ayudar a su equipo en lo que resta del año. Algunas de las escenas que vimos el domingo pasado no se las deseamos ni a nuestros peores enemigos...