Rumor titánico

Pese a que hace unos días creció el rumor de que la estrella mexicana de los Dodgers de Los Ángeles, Adrián “Titán” González, se sumaría al roster de los Charros de Jalisco para la segunda mitad de la campaña en la Liga Mexicana del Pacífico; su hermano Édgar González, vicepresidente de la organización del beisbol jalisciense, aseguró que la llegada del primera base ligamayorista no puede ser posible por diversas razones.

El directivo de la novena albiazul indicó que el famoso “Titán” no podría jugar en el beisbol invernal mexicano debido a que aún tiene contrato vigente con su equipo de Grandes Ligas y para que pueda jugar en otra Liga tendrían que aprobar un permiso que es casi imposible de otorgarse a jugadores que han tenido lesiones frecuentes.

“No es cierto lo que se ha dicho, Adrián no tiene planeado venir para acá, él está con los Dodgers y una de las razones por las que no puede venir es que su contrato no le permite jugar en otras Ligas; si él viene y juega aquí, no le pagan el contrato. Solamente podría jugar si Dodgers lo deja libre y acaban de hacer público que lo quieren como su primera base titular para la siguiente campaña. Otra opción es que le den permiso, pero esto no puede suceder porque viene regresando de una lesión”.

Asimismo, el otrora ligamayorista y ex mánager de los Charros argumentó que, pese a que existe un seguro que garantiza el pago de contrato a un pelotero que se lesione en actividades ajenas a las Grandes Ligas, éste es casi imposible de adquirir debido a su elevado costo.

“El seguro cuesta carísimo, cuando llevamos a Adrián a Japón para jugar tres días en los encuentros de preparación antes del Clásico Mundial nos cobraban casi 150 mil dólares, esto significa que si viniera a jugar durante mes y medio nos costaría casi 800 mil dólares con el fin de que si existe una lesión, le puedan pagar el contrato actual de 22 millones de dólares al año”.

Charros amarra serie ante Cañeros

Con una voltereta de alarido que comenzó con un batazo doble de José Manuel Rodríguez, Charros se impuso a Cañeros con pizarra de 2-3. Con lo anterior, la tropa blanquiazul aseguró la serie y ahora buscará barrer en el parque de pelota de Zapopan.

Fue Cañeros quien se puso al frente apenas en la primera entrada, pues con un doblete de Saúl Soto, la primera rayita de los verdes llegó en los spikes de Ramón Urías.

En los dos innings posteriores, Daniel Guerrero y Luis Pérez se enfrascaron en un buen duelo de picheo que mantuvo sin novedades al tanteador hasta el cuarto episodio, mismo en el que Zazueta impulsó la del empate.

Con una rola, el shortstop de Jalisco mandó a la goma a Edson García. La pizarra de nueva cuenta estaba pareja, pero Sebastián Valle volvería a inclinar la balanza en favor de la visita.

Y es que en la parte alta del sexto, el cátcher visitante conectó un vuelacercas en solitario que dibujó el 2-1 en el tanteador.

Llegó la octava entrada y parecía que Jalisco no encontraría el empate, pero en ese momento, con dos outs en la pizarra, “Manny” conectó un doblete que remolcó a Zazueta, todo esto con la complicidad de un error del jardinero Olmo Rosario.

Con “Manny” en la antesala, David Johnson le regaló el pasaporte a Jarrod Saltalamacchia. El siguiente en batear fue Agustín Murillo, quien pegó hit para llenar las almohadillas. Sólo restaba un out y el serpentinero mochiteco no pudo salir del apuro, pues Brock Stassi recibió base por bola y la tercera de Jalisco llegó de caballito en los spikes de Rodríguez.