Ruedan cabezas en la NFL

La falta de resultados y algunas decepcionantes exhibiciones provocaron que la paciencia se agotara en varios frentes de la NFL.

Concluida la temporada regular el domingo pasado, cinco equipos se agregaron a la lista que inauguraron los Giants de Nueva York y estrenarán entrenadores en jefe en la campaña 2018.

Raiders de Oakland, Colts de Indianápolis, Bears de Chicago y Lions de Detroit, despidieron a Jack del Rio, Chuck Pagano, John Fox y Jim Caldwell, respectivamente, mientras que los Cardinals de Arizona buscarán al reemplazo de Bruce Arians, que anunció su retiro como entrenador en la Liga.

Especulaciones y decepciones

Jack del Rio anunció su propio despido, orquestado por el dueño Mark Davis, luego de la derrota de los Raiders 30-10 frente a los Chargers de Los Ángeles en la Semana 17.

“(Davis) Me dijo que me estimaba y apreciaba todo lo que hice, pero sentía que no íbamos en la dirección correcta. Él sintió la necesidad de un cambio, y le dije lo mucho que le agradecía la oportunidad que medio, lo digo en serio, muy agradecido. Es el equipo de mi infancia, pero esto es de resultados, lo entiendo”, dijo Del Rio al término del encuentro en Los Ángeles.

El mismo domingo por la mañana surgieron reportes sobre el amplio interés de Davis por contratar a Jon Gruden para hacerse cargo de los Raiders por segunda ocasión. Tras el despido del ex entrenador de los Jaguars de Jacksonville, todo apunta a que el ahora analista de la cadena ESPN regresará a la franquicia que le dio su primera oportunidad como entrenador en jefe.

Del Rio había recibido una extensión de contrato hasta 2020 en febrero pasado luego de llevar a Oakland a los Playoffs después de 14 años.

Fin de una era

Después de derrotar 22-13 a los Texans de Houston, la organización de los Colts de Indianápolis le dio las gracias a Chuck Pagano, que deja el puesto de entrenador en jefe.

La situación se veía venir después de que Indianápolis no entrara a postemporada por tercer año consecutivo, el rendimiento en 2017 estuvo marcado por la ausencia de su estrella Andrew Luck en el terreno de juego, Pagano deja al conjunto con marca de 53-43.

Sin resultados

Los Bears de Chicago despidieron ayer a John Fox después de tres campañas con marca perdedora, dando por concluida una de las eras menos exitosas en la historia de la franquicia.

El despido llega un día después de la caída frente a los Vikings de Minnesota, cerrando la campaña con marca de 5-11.

Chicago ha tenido cuatro temporadas perdedoras de manera consecutiva, cada una con 10 o más derrotas y no han terminado por arriba del .500 de porcentaje desde la salida de Lovie Smith en 2012, cuando terminaron 10-6.

Fox terminó su estadía en Chicago con marca de 14-34 en tres temporadas.

No fue suficiente

Jim Caldwell quizá sea el coach más exitoso de los Lions de Detroit en la era del Super Bowl, pero eso no fue suficiente para mantenerlo en el puesto.

Caldwell fue despedido ayer por la franquicia después de no alcanzar un boleto a Playoffs.

Bajo el mando del equipo durante cuatro temporadas, Caldwell logró una marca de 36-28 y avanzó en dos ocasiones a postemporada, donde no ganó un solo encuentro. Entregó tres temporadas ganadoras con los Lions.

LA CIFRA

1 vacante más disponible, la de los Giants de Nueva York, que despidieron a Ben McAdoo después de la Semana 13.

LOS CEPILLADOS

• Jack del Rio, Oakland

Temporadas con el equipo: 3

Récord: 25-23, con una aparición en Playoffs.

• Chuck Pagano, Indianápolis

Temporadas con el equipo: 6

Récord: 53-43, con tres apariciones en Playoffs.

• John Fox, Chicago

Temporadas con el equipo: 3

Récord: 14-34, sin apariciones en Playoffs.

• Jim Caldwell, Detroit

Temporadas con el equipo: 4

Récord: 36-28, con dos apariciones en Playoffs.

• Bruce Arians, Arizona

El veterano entrenador en jefe Bruce Arians hizo oficial ayer su retiro de la actividad profesional tras concluir la temporada regular con los Cardinals de Arizona.

“Ha sido una gran experiencia y voy a extrañar toda la acción del juego”, declaró en una emotiva conferencia de prensa en la que no pudo contener las lágrimas. “Se acabaron las especulaciones que se han dado durante meses en las que cada uno tenía una historia y la que cuento ahora es la verdadera”.

Tras cinco temporadas al frente de los Cardinals, Arians, de 65 años, se fue con una marca ganadora de 50-32-1, incluidos los partidos de Playoffs, dejando el mejor porcentaje ganador para un entrenador en jefe en la historia de la franquicia.