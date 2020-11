Rublev acaba el sueño de Sonego

El ruso Andrey Rublev, número 8 del ranking ATP, levantó en el torneo de Viena su quinto título de la temporada -séptimo de su carrera- y acabó con el sueño del italiano Lorenzo Sonego (42 del ranking), a quien derrotó por un doble 6-4 en la Final.

Sonego, repescado de la fase previa, fue el protagonista de la semana en la capital austriaca gracias a su triunfo del viernes en Cuartos de Final sobre el serbio Novak Djokovic (1) por 6-1 y 6-2.

Con su victoria en Viena, Rublev ya es el tenista con más títulos en una temporada 2020 afectada de lleno por el COVID-19 y logró además su clasificación para el Masters, el torneo que reunirá a los ocho mejores tenistas del año, del 15 al 22 de noviembre en Londres.

El ruso de 23 años atribuyó a ser más calmado en la cancha como el factor clave para que la de 2020 haya sido su temporada más exitosa. “Me quejo mucho y era algo que tenía que cambiar. He cumplido una semana muy buena, ya no me quejo tanto, no me descontrolo”, dijo el octavo preclasificado, quien debutó en el Top 10 la semana pasada.

En un partido disputado, al ruso le bastó con romper una vez en cada set el servicio de Sonego para imponerse.

Rublev también firmó esta semana una actuación de muchos quilates, destacando su triunfo en Cuartos sobre el local Dominic Thiem, número tres del mundo y segundo favorito en Viena.

John Millman conquista Astana

En Kazajistán, el tenista australiano John Millman se hizo con la victoria en el torneo ATP 250 de Astana al vencer ayer en la Final al francés Adrian Mannarino, por 7-5 y 6-1,y lograr así su primer título profesional.

Para el “aussie” la Final fue un camino de rosas, comparado con los encuentros anteriores. El viernes había salvado dos puntos de partido contra el estadounidense To-mmy Paul, y luego en Semifinales, firmó una gran remontada para deshacerse del también americano Frances Tiafoe (3-6, 6-4 y 6-4), para alcanzar su tercera final en el circuito ATP.

JL