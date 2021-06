Rubí Soto regresa a casa con Chivas femenil

Después de vivir un año exitoso en Europa logrando el ascenso a la Primera División de España con la escuadra del Villarreal, la delantera mexicana, Rubí Soto, regresó oficialmente al equipo de sus amores para convertirse en la tercera incorporación de Chivas Femenil de cara al Torneo Apertura 2021.

En su retorno al conjunto del Guadalajara, Rubí Soto manifestó que la principal razón de su regreso es su deseo de volver a vestir los colores rojiblancos, pues se trata ni más ni menos que del equipo de sus amores.

“Es el equipo que amo. He defendido este escudo a muerte y no tenía otro club en mente, sólo quise regresar a Chivas. Moralmente me sentía comprometida de volver aquí y más que nada porque amo este escudo. De aquí salí y aquí me voy a retirar”.

Asimismo, la futbolista de 25 años de edad aseguró que su retorno a la Liga MX Femenil será todo un reto para aportar toda su experiencia europea con la escuadra de Chivas en busca de ser un equipo competitivo.

“Esto no lo veo como un tropiezo. Si yo quise regresar fue decisión propia y quiero retirarme aquí. El futbol femenil es un poco más corto para las mujeres, he aprendido demasiado y se va notar. Me gusta mucho ser competitiva y la competitividad en Chivas está buena, eso me encanta porque entre todas vamos a aportar”.

Rubí Soto se convirtió así en la tercera incorporación de Chivas, luego de que días atrás también fueron anunciadas las llegadas de Casandra Montero y de Atzimba Casas, quienes vienen provenientes de Mazatlán y Juárez, respectivamente.

