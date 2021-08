Roger Martínez le responde a un aficionado que lo llamó "huevón"

Si hay un partido que fracturó la relación Roger Martínez – afición, fue la final del Apertura 2019 entre América y Monterrey, aquel encuentro en el que los Rayados le arrebataron el título a las Águilas en el Estadio Azteca.

Manchester United sube casi 9 % en Wall Street por el regreso de Cristiano Ronaldo

Después de ese encuentro, se hizo viral en redes sociales un video del atacante colombiano en el que se le ve caminando en la cancha, cuando el balón pasaba cerca de él o sin disputar el esférico cuando lo perdía.

Hoy, un seguidor le recordó ese partido en una foto que subió a su cuenta de Twitter: "¡Dale huevón! A ver si ahora si corres en una final", escribió el usuario.

A lo que el delantero azulcrema respondió: "En la final q dicen que no corrí, metí un gol con el que pudimos ser campeones, que luego la gente de arbitraje pidió disculpas porque no debió ser anulado, también en la semifinal (contra Morelia) había metido uno el cual fue anulado de una manera que no se entiende pero siempre voy para delante. Vamos por la 14".



¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AA