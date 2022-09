Roger Federer le pone fin a 24 años de carrera

El tiempo no se detiene y siempre cobra factura. Cuando el mundo del tenis se estaba recuperando de la noticia del retiro de Serena Williams, la mañana de ayer Roger Federer sorprendió al mundo anunciando su retiro.

Quizá, el decir que este anuncio fue una sorpresa sería incorrecto. En los últimos años las lesiones que lo aquejaban lo habían mantenido alejado de las canchas de manera frecuente, pero cuando regresaba, era reconfortante volver a ver su revés y sus saques.

Con unas líneas que fueron publicadas a través de sus redes sociales se termina un ciclo de 24 años, con mil 526 partidos, 103 trofeos y con 20 títulos de Grand Slam.

“Conozco los límites y capacidades de mi cuerpo y el mensaje que me ha mandado últimamente es claro. Tengo 41 años. He jugado más de mil 500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado de manera más generosa de lo que habría podido soñar, y ahora tengo que reconocer cuando es tiempo de terminar mi carrera”.

Irónicamente, el tiempo y los años que hoy obligan a Federer a retirarse, también lo convirtieron en la leyenda que es el día de hoy.

El suizo no siempre fue el hombre compuesto y que respeta la raqueta como pocos en el circuito.

En 1998 cuando debutó como profesional, no era raro verlo descargar su frustración en la raqueta o hacer airados reclamos a los jueces. Pero llegaron los triunfos y su consolidación profesional para convertirse en “Su Majestad”.

La primera victoria de Federer en el circuito profesional de la ATP fue en 2001 en Milán. La constancia en su juego le trajo más victorias y títulos que inevitablemente lo acercaron a su primer Grand Slam.

El título del Major llegó en Wimbledon, la catedral del tenis en 2003. Este se convertiría en su lugar favorito para triunfar, pues consiguió ocho títulos en el césped sagrado.

Un año después, logró llegar al número uno del ranking de la ATP. Por 310 semanas fue el líder, 237 de ellas de manera consecutiva, un récord.

“Su Majestad” acumuló un total de 103 títulos de la ATP, 20 de Grand Slam y participó en mil 526 partidos disputados de los cuales ganó mil 251. Su impresionante palmarés lo complementan dos medallas olímpicas, una de oro en dobles y una plata en singles.

Un tenista con clase

Aunque los números de Federer son impresionantes, cuando se habla de él lo que importa es la clase que mostraba en la cancha.

En su carta de despedida, Federer aseguró que se siente como una de las personas “más afortunadas de la tierra. Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca hubiera imaginado”, pero lo que deja fuera es lo afortunado que fue el mundo del tenis al tenerlo.

El último torneo de Federer será la Laver Cup de Londres que se disputará la próxima semana. Así se cierra una era gloriosa del tenis.

Numeralia

103 títulos logrados en su carrera profesional.

20 trofeos de Grand Slam

8 victorias en césped en Wímbledon

Mil 526 juegos disputados en el circuito profesional.

237 semanas consecutivas en el número uno del ranking.

310 semanas totales en la cima del ranking de la ATP.

2 medallas de oro en juegos olímpicos.

17 finales consecutivas fueron las que disputó de 2005 a 2006

Frases

"Hubiese deseado que este día nunca llegase. Es un día triste para mí personalmente y para el deporte en todo el mundo. Fue un placer, pero también un honor y un privilegio compartir".

Rafael Nadal, tenista español

"Roger fue uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte".

Carlos Alcaraz, tenista español

"Te amo Roger. Gracias por todo lo que has hecho por el tenis y por mí mismo. El tenis nunca será el mismo sin ti".

Juan Martín del Potro, tenista argentino

"(Roger) ha tenido una carrera histórica con recuerdos que perdurarán. Te deseamos lo mejor ahora que sigues tu camino".

"Billie Jean King, leyenda del tenis

Solo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho y todo lo que eres en nuestro deporte".

Iga Swiatek, número uno de la WTA