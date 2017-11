Roger Federer, con paso firme en la Copa Masters

En una revancha de la Final de Wimbledon de este año, Roger Federer salió triunfante de nuevo.

El suizo y segunda raqueta del mundo se recuperó tras perder el primer set y venció ayer 6-7 (5), 6-4 y 6-1 a Marin Cilic en la Copa Masters.

Federer de antemano obtuvo su boleto a las Semifinales del torneo, que pone fin a la temporada de la ATP, al ganar sus primeros dos partidos en la O2 Arena de Londres, mientras que Cilic ya había sido eliminado.

Federer, que superó a Cilic en sets seguidos en la Final de Wimbledon, sumó cuatro “break points” en el primer set ayer, pero no pudo concretar ninguno de ellos. Eso permitió al croata irse adelante tras conectar un revés y luego un tiro de derecha para llevarse el “tiebreaker” del primer set.

Federer tuvo otra oportunidad de rompimiento al inicio del segundo set, pero nuevamente no lo convirtió. Sin embargo, su sexto intento fue diferente, y al lograrlo ganó el segundo set.

En el tercero, el suizo rompió el servicio de Cilic al arranque y se colocó en ventaja de 3-0, antes de romper de nuevo para irse arriba 5-1.

En las Semifinales, Federer enfrentará a Dominic Thiem o David Goffin. Ambos tienen marca de 1-1 en el otro grupo y sostendrán un duelo hoy que decidirá qué jugador avanzará junto con Grigor Dimitrov.

Federer, que posee 19 títulos de Grand Slam y que este año se alzó con su octavo campeonato de Wimbledon, busca extender otro récord de títulos de Copa Masters. El suizo de 36 años ha ganado el torneo seis veces, dos en Houston, dos en Shanghái y otros dos en Londres.

Federer ha llegado a Semifinales en la Copa Masters 14 veces, y en esta ocasión terminó invicto la etapa de round-robin por décima ocasión.

“Fue un partido difícil”, reconoció Federer después del choque. “Dispuse de ocasiones en el primer set, pero Marin sirvió bien y me mostré indeciso en algunos momentos importantes”, añadió el suizo.

Por otro lado, sabedor de que es imposible que le arrebate el número uno del mundo a Rafael Nadal esta temporada, Federer aseguró que no se arrepiente de haber acortado su calendario y no haber jugado un par de torneos más.

“No me arrepiento, no tengo por qué. Pero quizás las derrotas contra Tommy Haas (segunda ronda de Stuttgart) y Evgeny Donskoy (segunda de Dubái) me han acabado persiguiendo. Tuve bolas de partido en ambos encuentros. No es como si no lo hubiera intentado”, señaló.