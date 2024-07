Rival de Checo Pérez se compadece por su mal momento en la F1

El piloto Sergio "Checo" Pérez atraviesa uno de los momentos más complicados desde que compite en la Fórmula 1 (F1); en el último Gran Premio, el jalisciense finalizó en el lugar 17, lo que afectó en la clasificación de pilotos, ya que bajó hasta la sexta posición.

Pese a ello, uno de sus rivales, el piloto en activo, Pierre Gasly, de Alpine, se compadeció por el momento que atraviesa el piloto tapatío.

"En primer lugar, mi situación era muy diferente a la de Checo, pero creo que ahora mismo está bajo una gran presión. No sé qué decir para ser justos. Es un buen piloto, todo el mundo lo sabe, pero no parece tener las cosas claras, ni él ni el equipo", dijo el francés.

Sobre si Checo debería de ser despedido, Gasly evitó hablar del tema, y se refirió al monoplaza de Red Bull.

"No lo sé y no puedo opinar al respecto, pero no ha sido un buen año para él. En última instancia, su problema en este momento es que no siente el coche".

Finalmente, el francés especuló sobre si la sinergia con el equipo o inclusive con el monoplaza es la idónea para Checo.

