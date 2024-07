¡Checo Pérez, en riesgo! Red Bull activaría cláusula de salida en este escenario

La temporada 2024 ha sido complicada para Sergio "Checo" Pérez, quien ha caído hasta el sexto lugar en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 (F1), aunque a bordo de su Red Bull dio la impresión de que repetiría el subcampeonato del mundo logrado apenas el año pasado. Ante la serie de malos resultados, se ha llegado a rumorar que el equipo podría tomar una drástica decisión sobre el mexicano en un escenario en específico.

Si bien la semana pasada dio un respiro al regresar a la zona de puntos en el Gran Premio de Austria, este domingo volvió a los malos resultados y terminó el GP de Gran Bretaña en el lugar 17, lejos del Top-10 y más aún del podio. Con 118 unidades, el tapatío es sexto del campeonato de pilotos y al respecto, el medio especializado Motorsport señaló que en Red Bull ven mal que Checo Pérez siga con el mal rendimiento, por lo que corre el riesgo de que sea activada una cláusula para que salga del equipo.

Red Bull espera que mejore el rendimiento de Checo, no obstante, Motorsport es claro al decir que la paciencia se está agotando, y el mexicano que renovó contrato recientemente podría perder su asiento si los resultados no mejoran tras la pausa de verano. También cita las palabras del jefe Christian Horner, quien tras la competencia en Silverstone dijo que Sergio "sabe que es insostenible no sumar puntos".

Esta cláusula de salida podría activarse en caso de que Checo Pérez termine 100 puntos detrás de su compañero en momentos clave de la temporada, el tricampeón Max Verstappen, aunque también dicen que podría no ocurrir, puesto que no hay una opción clara de reemplazo, ya que Daniel Ricciardo no ha mostrado ser mejor que Checo en la pista, y el reserva Liam Lawson y Yuki Tsunoda no parecen ser idóneos para ocupar el lugar del tapatío.

Esos momentos clave de la temporada son antes de las vacaciones y tras el final de la campaña 2024.

La siguiente carrera en la F1 es el GP de Hungría, el domingo 21 de julio, con la que Checo Pérez deberá mostrar una mejoría antes del receso de verano, que llegará tras el GP de Bélgica el día 28 del mismo mes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF