Revive el romance en la Nuevo Progreso

Tuvieron que pasar dos temporadas para que el matador Arturo Saldívar se presentara de nueva cuenta en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, y su reencuentro con la afición tapatía se dará este domingo en la cuarta y última corrida de la primera parte de la temporada grande, cuando alterne cartel con el español Ginés Marín y Ernesto Javier “Calita”.

Para el diestro de Aguascalientes, volver a la Nuevo Progreso es revivir un romance que tenía ahogado en el pecho, y es que al coso de la Colonia Monumental le debe mucho, desde tardes memorables, su alternativa, hasta momentos dramáticos.

“Vengo con muchas ganas, principalmente porque llevo dos temporadas de ausencia, y la verdad es que afecta no estar en Guadalajara, es una de las plazas más emblemáticas a nivel nacional y a nivel mundial, porque si bien es cierto que la más importante mediáticamente hablando es la Plaza México, como feria la de San Marcos es la más importante, la plaza más seria, la de más respeto, de más categoría, es la Nuevo Progreso de Guadalajara, y con dos temporadas fuera duele, y tengo muchas ganas de no volver a faltar ni una y eso no se puede hacer más que justificándose frente al toro y dejando un grato sabor de boca a la gente, a los tapatíos, para que el público y la empresa vean bien volver cada temporada”, explicó el matador hidrocálido Arturo Saldívar.

Fue un 31 de octubre de 2010 a manos de Eulalio López “El Zotoluco”, siendo testigo Sebastián Castella, cuando Arturo Saldívar recibió la alternativa, es por eso que ahora vuelve con más aire fresco, nueva mentalidad, actitud renovada a revivir el romance.

“Es un romance que tengo con la Nuevo Progreso, fueron tardes apoteósicas de novillero, tardes de fracaso rotundo, tardes de encuentro de sentimientos, porque haber tenido éxito en la plaza y luego haber tenido que visitar la enfermería e incluso el hospital; mi alternativa fue en Guadalajara, éxito rotundo, le corté dos orejas a un toro de regalo de Santa María de Jalpa, abrí la puerta grande indultando, entonces la verdad es que Guadalajara ha sido muy bonito y muy amargo muchas veces para mí”.

Cartel de lujo

El próximo domingo, Arturo Saldívar saldrá al ruedo de la Nuevo Progreso para compartir la tarde con el mexiquense Ernesto Javier “Calita”, así como con el español Ginés Marín, a lo que el aguascalentense señaló que será una tarde memorable para los espectadores tapatíos.

“El cartel es muy interesante, ‘Calita’ es de esos toreros que vienen arriando, es de una generación más antigua que la mía, por lo menos creo que son tres o cuatro años más de alternativa y había estado un tanto ausente, cambió de aires; Ginés Marín se ha consolidado en Europa, le queda como tarea México. El otro día dio un gran golpe de autoridad en la Plaza México con un toro de De la Mora, entonces el domingo será una corrida interesante para recordar”, afirmó.

El encierro

En la cuarta y última corrida de la temporada 2019 en la Nuevo Progreso se lidiarán seis toros de la ganadería queretana de Xajay, la cual es del agrado de Arturo Saldívar por la bravura y trapío de los astados

¡Gana entradas dobles!

EL INFORMADOR te regala pases dobles para la corrida del domingo en la Nuevo Progreso. Las primeras personas que escriban al correo felipe.romero@informador.com.mx serán los ganadores..