Revienta implante de Mia Khalifa durante juego de hockey

En el juego entre el Lightning Tampa Bay y los Capitals de Washington de la NHL, la ex actriz porno, Mia Khalifa, publicó una imagen en Instagram señalando que estaba muy segura de que un implante de seno se le había roto luego de que fuera impactado con un pock durante el partido.

"Me ha golpeado un pock en el pecho durante el partido y estoy 80% segura de que se me ha roto el implante de seno. La buena noticia es que he conseguido un pock de la serie entre Capitals y Lightning", fue lo que señaló la ahora conductora deportiva.

El equipo de Tampa Bay venció 2-0 a Washington en el cuarto juego de la serie de semifinales de la Liga Nacional de Hockey, la cual al momento va 3-2 en favor de Lightning.

LS