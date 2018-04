Reportera sufre acoso durante transmisión en vivo

La noche del 25 de abril, el equipo de Chivas se coronó campeón en la Liga de Campeones de la Concacaf tras vencer en penales al conjunto del Toronto FC, de la MLS, y ante esto, miles de aficionados se congregaron en la Glorieta Minerva de Guadalajara para celebrar la hazaña que llevará al representante del futbol mexicano a la Copa Mundial de Clubes que se celebrará a final del año en los Emiratos Árabes Unidos.

Reporteros de distintas cadenas y medios impresos acudieron para realizar su labor, entre ellos, María Fernanda Mora, enviada de Fox Sports. Ahí, mientras realizaba su cobertura, sufrió acoso por parte de un aficionado justo cuando transmitía en vivo para su televisora, y ante la molestia respondió con ''microfonazos''.

De acuerdo con diferentes medios, los seguidores que se encontraban también alrededor de ella no se dieron cuenta de lo que sucedió, sólo reaccionaron asombrados por los golpes que le propinó al sujeto y ante los cuales la transmisión al aire quedó interrumpida.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018

En redes sociales, usuarios criticaron la reacción de Mora, pues dijeron que se trató de ''unos simples empujones''. No obstante, a través de su cuenta de Twitter ella misma narró lo ocurrido: "Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinión no pedida".

