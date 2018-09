Repetirán Fernando Beltrán y Alan Cervantes ante Gallos

Los jugadores Alan Cervantes y Fernando Beltrán repetirán de titulares ante Gallos el próximo domingo, cuando el Guadalajara juegue de local, donde la consigna es ganar y hacer del estadio rojiblanco, una muralla infranqueable. La actuación de ambos elementos ha dejado contento al técnico José Saturnino Cardozo.



La mentalidad que está metiendo el técnico en cada uno de sus jugadores, es ganadora, de demostrar su calidad que tiene y los ve que están respondiendo a las charlas que tiene con cada uno, al tiempo que no los deja se suban al ladrillo por una buena actuación, porque tras la actuación que dieron el pasado sábado ante Monterrey, deberán dar más todavía, así lo precisó el pastor.



"Siempre te deja contento cuando un jugador está buscando su oportunidad. El jugador tiene que ponerse bien, no sólo para jugar el sábado. Tenemos que formar al jugador para el futuro, no sólo para un partido. Jugar un partido lo hace cualquiera, hasta un amateur. De ahí en más tenemos que ver si puede repetir y tendrán que trabajar al doble para seguir jugando. Beltrán es un jugador con mucho tiempo en el grupo".



Destacó el técnico la jugada del gol que terminó Cervantes, a quien comparó con el jugador del Manchester City, Kevin de Bruyne, ya que precisó tienen hasta el mismo físico y lo irá puliendo con el paso del tiempo.





"Me gusta el orden y la paciencia. En el cuarto gol hicimos 17 toques de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y son goles que dejan tranquilo y son para aplaudir. Cervantes me llamó la atención desde que llegamos. No tuvimos posibilidad de que viajara con nosotros porque fue a selección, pero lo recuperamos lo antes posible e hizo un partido fantástico".



El pastor lamentó que todavía no pueda contar con los servicios de Orbelín Pineda y Michael Pérez, ya que no se han recuperado al cien por ciento.



"Orbelín tendrá una semana más. Pérez se podrá incorporar a trabajar con nosotros, pero tendrá que ponerse a tono futbolístico y ganarse un lugar".

LS