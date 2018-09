Michael Pérez y Orbelín Pineda, en duda ante Querétaro

El contención del Guadalajara Michael Pérez, avanza en su rehabilitación, pero su regreso a los trabajos con el primer equipo no tienen fecha. Este martes, el jugador trabajó alrededor de la cancha Fausto Prieto, en Verde Valle, trotó mientras sus compañeros realizaron trabajo físico bajo la supervisión del técnico José Saturnino Cardozo.



Esta semana se estaría integrando a los entrenamientos con el primer equipo, para tener contacto ya con esférico y entrenar de menor a mayor intensidad. Y es que esta semana es larga para Chivas, ya que el partido ante Gallos se realizará el próximo domingo por la tarde, a las 16:00 horas.



Tiempo hay para que Pérez pueda ser considerado, pero tomando en cuenta las declaraciones del técnico Cardozo, quien dijo que no utilizará a ningún elemento que no esté al cien por ciento, el que sea contemplado Pérez es poco probable.



Respecto a Orbelín Pineda, el volante también continúa con su proceso de rehabilitación, a diferencia de Pérez, él trabajo que realiza es en gimnasio, por lo cual puede darse por descartado para el encuentro ante Querétaro, ya que físicamente no estará al parejo del equipo.

