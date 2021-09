Reducen apoyos para atletas

Con el pretexto de que no se cumplieron las metas en Juegos Olímpicos de no quedar colocados entre los ocho mejores del mundo, a varios atletas mexicanos les redujeron sus becas hasta en un 80%, lo que en muchos casos trastoca su preparación y su modo de vivir.

La pentatleta Mariana Arceo, quien quedó en el lugar 16 en Tokio, es una de las afectadas con esta decisión: “Si no se cumplieron las metas, no fue por nuestra culpa, mucho tuvo que ver la pandemia.

“Yo me contagié, y cuando estuve lista no tuve tiempo para recuperarme a 100%, en Europa las puertas se nos cerraron por el COVID, por cómo estaban los números en el país. No fue culpa de nadie, ni mía, ni de mi entrenador o la Conade, pero hay cuestiones que se deben de tomar en cuenta”.

Arceo es optimista. “No creo que nos abandonen. Está el estímulo que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) dio por lo que se hizo en Panamericanos, el que se prometió por haber ido a los Olímpicos, algo que nunca antes se había dado, pero esta beca, que era la que recibíamos del Fodepar (ya desaparecido), era muy importante para el día a día”.

En diciembre, dicen “todo esto volverá, con nuevos tabuladores, ya no habrán las cantidades de antes. Pero lo que no se... entiende, es que haya gente que quedó en el lugar 50 del mundo, y reciba 10 mil pesos y yo que quedo en 16, reciba seis mil... O haya gente que ni siquiera fue a Tokio y gana la misma cantidad que yo”.

Mariana, medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019, está apoyada por una institución como la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), “y mis patrocinadores, que complementan todo lo que tiene que ver con nuestra carrera, pero es importante que las nuevas generaciones se sientan apoyadas, que la gente que viene atrás sepa que tendrán un apoyo.

“Sé que son tiempos difíciles, de ajustes, de cambios, pero es muy importante apoyar al deporte y hacer las cosas de buena forma, porque hay cuestiones que no se llegan a entender”.

Hasta el momento, no existen depósitos de las becas reducidas, “tenía que llegar el primero de septiembre. Esperaremos”, concluyó Arceo.

