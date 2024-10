Raúl Jiménez está de regreso. El delantero del Fulham vive su mejor momento desde la grave lesión que sufrió en 2020, luego de terminar con su sequía goleadora con la Selección Mexicana y establecerse en el Top-5 de goleadores históricos del equipo tricolor. Además, en Inglaterra atraviesa un gran paso al ser el goleador actual de los "Cottagers" y alcanzar la marca de 51 anotaciones en su paso por la Premier League.

Este sábado 19 de octubre, Raúl Jiménez anotó su cuarto gol de la presente campaña. Con apenas 430 minutos disputados, el delantero mexicano llegó a las 51 anotaciones en el campeonato inglés, acercándose al registro de Javier "Chicharito" Hernández, quien tiene 53 goles como el mejor goleador mexicano en la Premier.

El regreso del "Lobo de Tepeji" no solo se ha visto en la cancha, ya que su entrenador, el portugués Marco Silva, reconoció que en la parte mental ha trabajado mucho y no se dejó caer ante los momentos difíciles que vivió: "No empezó la temporada en el once inicial, pero nunca se rindió en los entrenamientos, nunca dejó de intentarlo".

Además de su buen momento en el futbol de Inglaterra, el pasado martes, con la Selección Mexicana, terminó su sequía goleadora después de haber pasado un año y un mes sin anotar con el equipo nacional.

En el Estadio AKRON de Guadalajara, Jiménez consiguió el gol con el que abrió el marcador ante Estados Unidos y sumó su gol número 34 con la Selección Mexicana, ingresando a la lista de los máximos anotadores junto a Carlos Hermosillo como el quinto mejor artillero en la historia del combinado tricolor.

