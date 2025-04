Las mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo se quedaron a la orilla de meterse entre las mejores tres de la prueba de trampolín 3m individual de la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025, al finalizar en cuarto y quinto lugar, respectivamente, en una competencia que significó todo un reto para ambas.

Luego de que Alejandra Estudillo fuera la mejor mexicana en clasificarse dentro de las rondas preliminares tras posicionarse en tercera posición, este sábado no pudo replicar las buenas ejecuciones que presentó con anterioridad y estuvo lejos de alcanzar a las chinas.

La nacida en Chiapas fue quien tuvo la lista de saltos con mayor grado de dificultad. Sin embargo, esto no le ayudó de mucho, porque si bien, sus ejecuciones más complicadas fueron las que mejores calificaciones registraron, el resto no pasaron de los 65 puntos, lo que le perjudicó en el total. Al final, acumuló 324.90 unidades, quedándose a 12.8 puntos del tercer lugar.

Mientras que, Gabriela Agúndez continúa sin poder retomar el ritmo, ya que la última vez que compitió antes de Guadalajara fue en los Juegos Olímpicos de París 2024. La segunda ejecución que presentó en el Centro Acuático Metropolitano fue la que más le costó, puesto que fue calificado por apenas 44.55 unidades. Aunque trató de enmendar su actuación, ya no le alcanzó para pelear por medallas y culminó con 316.30.

En cambio, las chinas mostraron una superioridad en todos los sentidos de principio a fin de la competencia. Yuxi Chen, quien terminó en primer lugar, registró 419.35 puntos, seguida de la reciente campeona olímpica Hongchan Quan con 414.40. El podio se cerró con la británica Andrea Spendolini que ganó bronce con 337.70 puntos.

Agúndez revela las adversidades que afrontó recientemente

Después de su presentación en Guadalajara, Gabriela Agúndez confesó que hace escasos meses no podía sujetar un vaso con agua por la debilidad que presentaba en su muñeca, por lo que resaltó el poder regresar a competir más allá del resultado.

“Hace dos o tres meses yo no podía ni agarrar un vaso de agua por mi muñeca y hoy estoy tirando desde la plataforma de 10 metros. Me encuentro en estos momentos con muchos sentimientos, porque valoro todo lo que he hecho, no ha sido nada fácil el regresar a competir, todo lo que ha sido mi proceso de cirugías”, expresó Gabriela.

