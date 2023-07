Continúan las buenas noticias para los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente.

Raúl Jiménez fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del Fulham de la Premier League.

El canterano americanista vivió sus momentos más gloriosos con los Wolves, donde se ganó el cariño de la gente al convertirse en el máximo goleador para el equipo inglés en la Premier League. Sin embargo, tras su accidente del golpe que sufrió en la cabeza en un choque con David Luiz, no pudo recuperar su nivel.

Ahora, el Fulham no solo representa un nuevo reto, sino también una nueva oportunidad de poder ganarse una vez más la confianza y el cariño de sus compañeros, director técnico y aficionados. Sin embargo, no será nada fácil pues, en dado caso de que no se concrete la salida de Aleksander Mitrovic al futbol árabe, tendrá que competir por su puesto con el jugador que más goles realizó en la campaña anterior.

