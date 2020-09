Raúl Gudiño desconoce si se quedará en Chivas

A pesar de que ha regresado a la titularidad bajo los tres palos de Chivas, Raúl Gudiño desconoce si continuará por mucho tiempo en el club rojiblanco, ya que reveló que ese tema aún no está claro con Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño.

"Apenas en eso estamos, en pláticas con Ricardo, pero no sabemos, no sabemos qué vaya a pasar. Veremos qué se presenta en un futuro

“Fíjate que apenas en eso estamos, en pláticas con Ricardo, pero no sabemos, no sabemos qué vaya a pasar. Veremos qué se presenta en un futuro. Como lo dije cuando me preguntaron si quería salir o quedarme: ahorita estoy en Chivas, estoy muy contento y veremos qué se presenta para un futuro”, compartió el guardameta.

Ante las dudas que han generado sus actuaciones y las de su compañero Antonio Rodríguez en la portería, semestre a semestre se especula con la posibilidad de que Chivas pueda contratar a un arquero de experiencia. Ante este tema, Gudiño aseguró que lo único que le resta es demostrar que está listo para convertirse en el referente que Guadalajara necesita en su marco.

“A final de cuentas la decisión de traer o no traer (a otro portero) a uno no le toca, lo que me toca es estar ahí demostrando que estoy listo y lo puedo hacer bien. No concuerdo con que los años te dan experiencia, la experiencia te la da lo vivido. No sólo en el fútbol, sino en la vida, lo bueno y lo malo te deja experiencia, si no lo vives nunca lo vas aprender”, finalizó.

Después de que Rodríguez perdiera la titularidad por sus errores ante Toluca y Querétaro, Gudiño ya ha disputado tres encuentros en el Guard1anes 2020.

JM