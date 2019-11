Ramos, sorprendido por su crecimiento

El piloto mexicano Santiago Ramos ha tenido un año lleno de aprendizaje, pues debido a su experiencia dentro de la Fórmula 4 Italiana, el jalisciense regresó mejor que nunca para disputar el Campeonato Nacional Fórmula Karts, circuito en donde triunfó este fin de semana.

Al respecto, el joven tapatío se dijo sorprendido por el crecimiento que ha tenido como piloto gracias al fogueo internacional que tuvo después de competir en Europa.

“Al menos en karts sí me sorprendió bastante (su crecimiento como piloto), porque en Italia nada más hice tres carreras de karts y el Fórmula 4. Ahora que llegué vi esa diferencia de confianza, me acoplé mucho más rápido al kart, la verdad es que sí me sorprendió bastante, no esperaba eso, y estoy muy contento porque me sorprendió tanto que logramos obtener un primer lugar el fin de semana”, compartió.

A pesar de que se perdió una fecha del Campeonato Nacional, el buen desempeño de Santiago Ramos lo llevó a conseguir el tercer lugar general de esta competencia, situación que le dejó un sabor especial en su regreso a territorio mexicano.

“Sí tuvo un sabor especial, siento que después de haber llegado para mí era importante medir si habíamos regresado con un poco más de nivel de allá o no, y lo que yo sentí es que sí, nos acoplamos mucho más rápido al carro y a la pista de lo que regularmente lo hacía, entonces yo creo que sí me ayudó mucho competir en diferentes pistas allá en Italia. Aparte creo que tuvo un buen sabor regresar a México para ver cómo estábamos en los karts, para ver cómo seguía el nivel y me dí cuenta de que puedo competir”, finalizó.

Ahora, después de su triunfo en la ciudad de León el fin de semana pasado, Ramos deberá definir qué sigue para él, según los patrocinios que pueda conseguir junto a su equipo.

En junio pasado, el piloto nacido en Guadalajara viajó a Europa para competir en los principales circuitos de Italia.

Acostumbrado al podio

Durante su participación en el Campeonato Nacional Fórmula Karts, Ramos ha demostrado que es uno de los mejores pilotos de todo México en esta categoría.

En 2018, Santiago terminó en el segundo puesto del campeonato de pilotos y para 2019 finalizó su participación en el tercer lugar general, pese a haber permanecido en Europa durante más de tres meses.