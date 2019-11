Lewis hamilton, sin límite

El británico Lewis Hamilton ganó ayer su sexto título mundial de pilotos de Fórmula Uno al acabar segundo en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, Texas.

Hamilton, de Mercedes, queda así a un campeonato del récord del alemán Michael Schumacher, quien con siete es el piloto con más coronas de la historia.

“El nuevo título no es un milagro. Es el resultado de un gran trabajo de todo el equipo que hizo posible que lo consigue (...) Estoy agradecido con el deporte por traerme tantas cosas”. Lewis Hamilton, piloto de Mercedes

“Siempre he dicho que alcanzar el récord de Michael no es un objetivo, no me gustan los récords y cosas así, siempre pensé que estaba muy lejos y ahora, incluso si está muy cerca, todavía parece muy lejos “, dijo Hamilton.

“No voy a pensar en eso ahora y quiero aprovechar el momento porque nunca se sabe lo que pasará mañana”.

El británico de 34 años llegó segundo detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en la decimonovena carrera de la temporada, disputada en el Circuito de las Américas, para añadir otro título a los ya conquistados en 2008, 2014, 2015, 2017 y 2018.

“Valtteri hizo un excelente trabajo hoy (ayer) y tuvo una gran temporada”, dijo, rindiendo homenaje al finlandés que todavía era el único que podía evitar que ganara el título mundial por sexta vez.

Hamilton ha ganado 10 carreras esta temporada y Bottas cuatro, mientras que todavía hay dos pruebas por disputarse para culminar la temporada.

“No me lo pudo creer. Gracias por todo”, dijo por radio Hamilton a los miembros del equipo tras cruzar la meta y superar en el palmarés al mítico piloto argentino Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial.

“Es sobrecogedor, honestamente”, añadió el británico. “Fue una carrera muy dura hoy (ayer)”.

Recordando a otra leyenda

“Ha sido un año difícil para nuestro equipo”, dijo Hamilton, quien recordó tras la conquista del título al fallecido ex piloto austriaco Niki Lauda, quien muriera este año.

El mítico Lauda, tres veces campeón del mundo (1975, 1977 y 1984), fue director no ejecutivo de la escudería Mercedes.

Hamilton ha declarado en repetidas ocasiones que Lauda jugó un papel clave al traerlo de McLaren, donde ganó su primer título en 2008, a Mercedes con el que ganó sus otras cinco coronas mundiales.

“No sabía si sería posible, pero trabajé tan duro como pude aquí con mi equipo. Mi mamá, papá, madrastra y padrastro y mi familia están aquí y es un honor estar aquí con seis títulos con esos grandes. Mi papá me dijo cuando tenía seis o siete años que nunca me rendiría y ese es el lema familiar”, señaló Hamilton.

Punto para Checo

AFP / M. Thompson

El piloto tapatío Sergio Pérez logró el décimo puesto en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, tras la penalización de cinco segundos sufrida por su colega ruso Daniil Kvyat, quien fue enviado hasta el decimosegundo puesto tras colisionar con el mexicano. “No fue fácil por lo todo lo sucedido en el fin de semana, pero el punto nos llenó de compensación”, dijo Pérez, quien arrancó la carrera desde el pit lane.